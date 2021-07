Hoe ongelijk is Nederland? (Deel 1 van zomerserie)

Vliegt het kapitalisme in Nederland uit de bocht? Terwijl de allerrijksten steeds rijker worden, vissen grote groepen achter het net: flexwerkers, huurders, kansarme kinderen. In dit tweeluik onderzoeken we de scheefgroei in Nederland en hoe het is om ongelijkheid te ervaren.

In deze eerste aflevering beantwoorden we de vraag: hoe ongelijk is Nederland nou écht? Héél ongelijk, zeggen sommigen, valt reuze mee, zeggen anderen. Maar columnist en politiek verslaggever Marike Stellinga ziet de sociale kloven wel degelijk verdiepen.

Meer weten over het thema sociale ongelijkheid? Ga dan naar nrc.nl/dossier/ongelijkheid/ om alle artikelen te lezen.

