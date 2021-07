Helft Australische bevolking in lockdown

‘Sjansen met Janssen’: in Haarlem kunnen gevaccineerden op date na prik

De GGD Haarlem biedt een alternatief voor het mislukte plan dat de naam ‘dansen met Janssen’ droeg. Vrijgezellen kunnen namelijk vrijdagavond op date nadat ze zijn gevaccineerd met het Janssen-vaccin. De vaccinatielocatie in het Kennemer Sportcenter krijgt een wachtruimte met een ‘romantisch’ karakter, waar vrijgezellen tijdens de wachttijd van een kwartier na hun prik op blinddate kunnen.

Gevaccineerden kunnen elkaar „op een laagdrempelige en coronaveilige afstand ontmoeten”. Het is de bedoeling dat de vrijgezellen elkaar na twee weken opnieuw ontmoeten, mocht de vaccinatiedate een succes blijken. Een stel krijgt bij een vervolgdate van de GGD een kleine attentie. „Voor veel mensen zonder partner is de coronaperiode extra zwaar geweest”, aldus een woordvoerder dinsdag tegen persbureau ANP.

Lees ook: Kabinet wachtte resultaten van Fieldlab-experimenten niet af

Eerder hoopte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) de vaccinatiebereidheid onder jongeren te stimuleren onder het credo ‘dansen met Janssen’. Daarmee wekte hij de suggestie dat jongeren direct na hun prik de kroeg of discotheek in konden, terwijl het vaccin pas na twee weken effectieve bescherming biedt. Nu het nachtleven en de horeca een grote besmettingsbron blijken te vormen en vooral jongeren geïnfecteerd raken, besloot het kabinet om gevaccineerden pas na twee weken een vaccinatiebewijs - en daarmee toegangspas tot het nachtleven - te geven.