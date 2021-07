Groenewegen wint voor het eerst na maandenlange schorsing

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft voor eerst sinds zijn schorsing weer een overwinning geboekt. De sprinter van Jumbo-Visma won dinsdag de massaspurt in de eerste etappe van de Ronde van Wallonië. Groenewegen werd eind vorig jaar voor negen maanden geschorst, omdat hij in de Ronde van Polen in volle sprint collega Fabio Jakobsen de hekken ingereden had. De 28-jarige Groenewegen maakte in mei al zijn rentree in het peloton in de Ronde van Italië, maar bleef tot nu toe zonder zege.

In Héron bleef Groenewegen de Fransman Hugo Hofstetter en de Belg Gianni Vermeersch voor. Ook Jakobsen verscheen aan de start in België, hij eindigde als 21ste in de 185 kilometer tellende etappe. De 24-jarige rijder van Deceuninck-Quickstep is op de weg terug na zijn val van augustus vorig jaar, waarbij hij zware verwondingen opliep en gevreesd werd voor zijn leven. Eerder deed hij al onder meer mee de Ronde van de Algarve, het Critérium Dauphiné en het Nederlands kampioenschap. Zijn 21ste plaats van dinsdag is zijn hoogste notering van 2021 tot nu toe.

Terwijl Groenewegen en Jakobsen weer samen in het peloton rijden, speelt achter de schermen de afwikkeling van de valpartij van Jakobsen. Omdat Groenewegen van zijn lijn afweek in de sprint in Polen, vindt het kamp van Jakobsen dat hij aansprakelijk is voor de geleden schade. In april ontmoetten de twee renners elkaar in het bijzijn van hun advocaten in een zaaltje in Amsterdam, vertelde Groenewegen aan NRC. Waar Groenewegen sprak van „een fijn gesprek”, daar had Jakobsen een andere lezing. Volgens hem heeft Groenewegen nooit excuses aangeboden, waar hij wel op gehoopt had.

