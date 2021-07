Geen Olympische Spelen voor voetballer Sherida Spitse door knieblessure

Sherida Spitse kan niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De 31-jarige middenvelder van Ajax heeft maandag op de training een knieblessure opgelopen, meldt de KNVB dinsdag. Ze is daardoor de komende weken niet inzetbaar. Nederland treft woensdag als eerste Zambia in de groepsfase van het Olympisch voetbaltoernooi.

„En opeens spat die grote droom uiteen”, zegt Spitse op Twitter. „Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelooflijk pijn dit doet. Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn.”

Spitse, met 188 internationals recordhouder van de Oranjevrouwen, wordt in de Olympische selectie vervangen door Joëlle Smits van VfL Wolfsburg. Het voetbaltoernooi in Tokio start woensdag. Na Zambia speelt Nederland tegen Brazilië en China. De Oranje Leeuwinnen staan momenteel op de vierde plek van de FIFA-wereldranglijst.