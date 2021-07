Energieagentschap: CO2-uitstoot bereikt in 2023 recordniveau

De investeringen om uit de coronacrisis te komen zijn lang niet zo groen als sommigen hadden verwacht. Veel politici pleitten vorig jaar voor een duurzaam herstel, maar volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) gaat slechts 2 procent van de investeringen naar duurzame energie. De mondiale uitstoot van CO 2 , dat de opwarming van de aarde veroorzaakt, zal mede hierdoor in 2023 tot recordhoogte stijgen.

Het IEA, onderdeel van de denktank voor industrielanden de OESO, heeft berekend dat tot en met 2023 380 miljard dollar (322 miljard euro) naar duurzame energie gaat. Dat is ruimschoots onvoldoende om de opwarming af te zwakken. Samen met het IMF berekende de Parijse organisatie eerder dat overheden en bedrijven de komende jaren voor 1.000 miljard dollar moeten investeren om de doelen van ‘Parijs’ te halen. Het in 2015 gesloten landenakkoord heeft als doel de opwarming tot 2 graden, en bij voorkeur 1,5 graad, te beperken.

„De huidige investeringen zijn ook onvoldoende om in de richting van een klimaatneutraal 2050 te komen”, zegt IEA-directeur Fatih Birol in een toelichting. „Het is zelfs onvoldoende om te voorkomen dat de mondiale emissie [van broeikasgassen] een nieuw record gaat halen.” Ook na 2023 blijft naar zijn verwachting de wereldwijde CO 2 -emissie stijgen.

Rijkere landen

In de rijkere landen wordt relatief meer geld voor duurzame energie uitgetrokken. Daar gaat het om 60 procent van de noodzakelijke uitgaven, terwijl dat bij economisch minder ontwikkelde landen op 20 procent ligt. „Veel landen missen op deze manier de voordelen van investeringen in schone energie”, aldus Birol, „zoals sterkere economische groei, nieuwe banen en de ontwikkelingen van energiesectoren van de toekomst.”

Het onderzoek komt twee maanden na het geruchtmakende advies van het IEA waarin de organisatie opriep direct te stoppen met de bouw van kolencentrales en het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden. Alleen dan is het nog haalbaar om vóór 2050 de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum terug te brengen.