Castillo officieel winnaar verkiezingen in Peru

Pedro Castillo is officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Peru. Maandagavond (lokale tijd) heeft de verkiezingscommissie de socialistische partij Perú Libre van Castillo aangewezen als winnaar van de presidentsverkiezingen begin vorige maand na een oordeel van de rechtbank. Castillo’s tegenstander Keiko Fujimori heeft volgens Peruaanse media haar verlies toegegeven, al blijft ze volharden in haar standpunt dat de verkiezingen een frauduleus karakter hadden. Bij de tweede ronde van de verkiezingen haalde Castillo een nipte meerderheid van 50,3 procent van de stemmen.

Fujimori, aanvoerder van de partij Fuerza Popular, legde zich aanvankelijk niet neer bij een nederlaag. De dochter van de voormalige autocratische president Alberto Fujimori stelde dat nagenoeg de helft van de 44.000 stemmen die ze minder kreeg ongeldig moest worden verklaard. Volgens haar was er fraude in verschillende kiesdistricten gepleegd. Anderhalve maand na de laatste stemronde moest de rechter uiteindelijk de winnaar van de verkiezingen bepalen. Toen die besloot dat de 51-jarige Castillo de meeste stemmen behaalde, stelde ook de verkiezingscommissie vast dat hij de winnaar van de verkiezingen was.

Maandag verzamelden zich honderden aanhangers van Castillo’s Perú Libre op het partijkantoor in de Peruaanse hoofdstad Lima. Daar vroeg hij rivaal Keiko Fujimori te helpen bij het vooruithelpen van het land. Castillo heeft weinig politieke ervaring en werkte voor hij zich verkiesbaar stelde als docent. Ook was hij vakbondsleider. Castillo hangt op economisch gebied linksprogressieve standpunten aan, maar is op sociaal-cultureel vlak conservatiever. Zo haalde hij uit naar de volgens hem vele vluchtelingen in het land en is hij tegen abortus, het homohuwelijk en euthanasie.