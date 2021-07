‘BMN’ers’ charmeren in geslaagde romkom ‘Meskina’

‘Meskina’ is een Arabische term, die zoveel betekent als ‘een zielig geval’. Dertiger Leyla (Maryam Hassouni) moet alle zeilen bijzetten om niet in die categorie terecht te komen, als haar huwelijk na vier jaar is gestrand. Haar man is een succesvolle muzikant, die in de roddelbladen is opgedoken met een nieuwe vlam. Haar vrijgevochten zus Amira (Soundos El Ahmadi) heeft zelf een uitgeblust huwelijk met Klaas. Ze vindt dat Leyla haar nieuwe vrijheid zoveel mogelijk moet uitleven; haar moeder gaat ondertussen voor haar op zoek naar een betrouwbare, traditionele Marokkaanse man als potentiële echtgenoot.

De succesvolle toneelregisseur Daria Bukvic maakt met haar filmdebuut Meskina een opmerkelijk soepele overstap van het theater naar de bioscoop. De film introduceert de term ‘BMN’er’: Bekende Marokkaanse Nederlander. In de film komt een hele stoet BMN’ers voorbij met naast Hassouni en El Ahmadi, ook rollen voor Nasrdin Dchar en Najib Amhali; stuk voor stuk grote talenten die precies mogen komen doen waar ze goed in zijn; een slim staaltje casting.

Meskina is een romantische komedie volgens het boekje, die bekende elementen van succesvolle films in het genre zonder enige gêne door elkaar husselt en hergebruikt. Als dat met flair en levendigheid gebeurt hoeft dat helemaal geen groot bezwaar te zijn. Met het permanent hoge tempo en alle aandacht voor de datingperikelen van Leyla mikt Meskina duidelijk op een breed en jong publiek. Maar de film is grappig genoeg om de grenzen van de doelgroep te overstijgen.

Het ritme van de film is niet feilloos en niet elke scène verloopt helemaal soepel; de dramatische toespraak van Leyla tegen het einde van de film zwenkt alle kanten op. Maar over het geheel genomen weet Bukvic met deze geslaagde komedie toch de indruk te wekken of ze nooit iets anders heeft gedaan dan films regisseren.

Maryam Hassouni weet als Leyla knap de komische kanten van haar personage uit te spelen, zonder te vervallen in een simpele karikatuur. Ze blijft ook steeds een personage van vlees en bloed. De echte openbaring van Meskina is Soundos El Ahmadi als haar rouwdouwende zus Amira: een geweldige komische actrice, die het maximale weet te halen uit elke oneliner en situatie. Nu moet er maar snel een ranzige vrouwenkomedie à la Bridesmaids komen waarin ze haar komische talent nog meer kan inzetten.

Romkom Meskina Regie: Daria Bukvic. Met: Maryam Hassouni, Soundos El Ahmadi. In: 79 bioscopen ●●●●●