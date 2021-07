BIJ1 schorst Quinsy Gario als lid na intern partijconflict

Aan de top van de partij BIJ1 is een sluimerend conflict aan de oppervlakte gekomen. Het partijbestuur heeft de nummer twee van de kieslijst, Quinsy Gario, geschorst als lid.

Het bestuur zegt in een verklaring „signalen van en over de heer Gario” te hebben gekregen, maar wil niet zeggen wat die signalen waren. Dat komt doordat er de afgelopen weken geen contact is geweest tussen bestuur en Gario. Naar aanleiding van die signalen is een onderzoek ingesteld door advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer. Het bestuur zegt dat naar aanleiding van „verontrustende” conclusies schorsing onvermijdelijk was. „Wij kunnen niet om de ernst van de situatie en het daaraan verbonden advies heen. Mensen moeten veilig zijn binnen BIJ1. Daar staan wij voor.” Gario mag nog bezwaar aantekenen, tot die tijd kan hij niet geroyeerd worden.

BIJ1 heeft één zetel in de Tweede Kamer, die wordt ingenomen door Sylvana Simons. Zij tobt met haar gezondheid en heeft last van chronische pijn. Mocht zij hierom ooit terugtreden als Tweede Kamerlid, waar sommige partijgenoten rekening mee houden, dan zou Gario haar plek innemen. Formeel verandert een royement daar niets aan. Maar sympathisanten van Gario zeggen dat het aanstaande royement bedoeld is om te voorkomen dat hij de zetel zou innemen.

Gario zelf zegt tegen Trouw dat hij „pestgedrag en machtsmisbruik” binnen BIJ1 aan de orde wilde stellen, maar dat zijn bestaan in de partij werd bemoeilijkt. Hij zegt niet bezig te zijn met een eventuele Kamerzetel.

De nummer drie van de lijst is Rebekka Timmer. Zij is ook naaste medewerker van Simons én lid van het partijbestuur. Als Gario een eventueel vrijgekomen zetel niet inneemt, zou zij de volgende kandidaat zijn. Komende zaterdag buigt de algemene ledenvergadering van BIJ1 zich over de samenstelling van het bestuur, waar het volgens ingewijden al een tijdje rommelt.

Zwarte Piet

Activist en kunstenaar Quinsy Gario (1984) was een van de drijvende krachten achter de Zwarte Piet-is-racisme-beweging. In 2011 werden hij en drie andere actievoerders bij de sinterklaasintocht in Dordrecht opgepakt. Ze droegen daar een T-shirt met de gelijknamige tekst. De Nationale Ombudsman veroordeelde de arrestatie als buitenproportioneel.

Gario, die zich actief uit op sociale media en in het publieke debat, werd binnengehaald als prominent gezicht van de linkse partij. BIJ1 komt onder meer op voor antiracisme, antikapitalisme en feminisme. Sympathisanten van Gario verwijten het bestuur dat ze hem beschadigen door niet bekend te maken om welke signalen hij geschorst is. De voorzitter van de afdeling in Den Haag, Deborah Cameron, laat via Twitter weten achter Gario te staan. „Een zwarte man als onveilig in de media wegzetten terwijl wij als leden van de partij nog geen inzicht hebben in wat zich heeft afgespeeld, is zeer schadelijk (..).”