Ben & Jerry’s stopt met ijsverkoop op Westelijke Jordaanoever

Ben & Jerry’s stopt eind volgend jaar met het verkopen van ijs in door Israël bezette Palestijnse gebieden. Dat heeft de Amerikaanse ijsproducent maandag bekendgemaakt. De verkoop op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, is volgens Ben & Jerry’s „niet in overeenstemming” met de eigen bedrijfswaarden. De ijsmaker blijft wel in Israël verkopen.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een langdurig contract met een vaste licentiehouder die het ijs in Israël produceert en in de regio, waaronder de bezette gebieden, distribueert. De licentie loopt tegen het einde van 2022 af en Ben & Jerry’s zal deze naar eigen zeggen niet verlengen. Het bedrijf zegt „zorgen die onze fans met ons delen” te erkennen en „via een andere regeling” in Israël te blijven verkopen. De Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem worden sinds 1967 bezet door Israël. Er wonen zo’n 700.000 Joodse kolonisten.

De nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett van de rechtse Yamina-partij en zijn coalitiepartner Yair Lapid van centrumpartij Yesh Atid hebben met ongenoegen op het besluit van Ben & Jerry’s gereageerd. Bennett noemde het „moreel gezien een foute beslissing” van de ijsproducent om zichzelf als een „anti-Israëlisch ijsje te profileren”. Volgens Lapid „vertegenwoordigt de beslissing een schandelijke overgave aan antisemitisme”. Aida Touma-Sliman, parlementslid en onderdeel van de politieke alliantie van vier Arabische partijen, noemde de beslissing „rechtvaardig en moreel juist”.