Wie ‘Fonteinsnol’ negatief gebruikt is een slufter

Wat zou het Woord van het Jaar 2021 worden? Het jaar is nu ongeveer half voorbij, maar op de website van Van Dale kan iedereen al haar of zijn favoriete, in 2021 ontstane woord indienen; er wordt vanaf 7 december over gestemd. Als fan van taalverkiezingen die het helemaal gehad heeft met all things corona vind ik het een somber vooruitzicht: het zal wel weer een jaar van coronawoorden worden. Weliswaar luidde de topdrie vorig jaar al ‘anderhalvemetersamenleving’, ‘fabeltjesfuik’ en ‘viruswappie’, en stammen ook ‘vaccinatiestraat’ en ‘priklocatie’ al uit 2020, er zijn ongetwijfeld nieuwe coronawoorden ontstaan die ik ook niet meer wil horen.

Daarom is het zo fijn dat Genootschap Onze Taal en de Waddenacademie deze zomer een corona-escapistische woordverkiezing organiseren: die van het ultieme Waddenwoord. Op deze site kun je (tot 1 augustus) je favoriete woord, uitdrukking of geografische naam in een van de talen en dialecten van het Waddengebied nomineren. Zoals op eilanden bijzondere dier- en plantensoorten kunnen leven, ontstaan er ook vaak aparte woorden. De Waddenacademie noemt zelf alvast ‘stuifdijk’, ‘tuunwal’, ‘zandhonger’ en ‘slufter’ als voorbeelden. Van alle vier moest ik de exacte betekenis even opzoeken, bij alle vier dacht ik ‘o ja’, en daarna zat ik met mijn hoofd op Texel. En wist ik mijn ultieme waddenwoord: ‘Fonteinsnol’. (Zo heet een duin op dat eiland.)

Texelaars zullen me er wel om haten, maar ik voel me zes jaar oud als ik dat woord zie. Ik moet er op dezelfde manier om lachen als om de Decathlon-advertentie voor tennisbroekjes waarin staat: „Veel spelcomfort in deze aangename short, met grote zakken voor je ballen” (maandblad Onze Taal, juni). Bij Fonteinsnol zie ik een bronzen of stenen beeld voor me van een schaars geklede vrouw in een fontein – vast nog wel te koop bij tuincentra die zich nog niet volledig op de boeddhamarkt hebben gestort. Ik zie ook Anita Ekberg voor me in de Trevifontein, in La Dolce Vita (1960), en Marilyn Monroe in een waterval op de filmposter van Niagara (1953): „A raging torrent of emotion that even nature can’t control!”

En ja, natuurlijk weet ik dat het Fonteins-nol, is, en niet Fontein-snol. Nol, zandheuvel, zelfde oorsprong als van de (grassy) knoll waar JFK langsreed toen hij werd vermoord. Op de Fonteinsnol op Texel was vroeger een waterbron, vandaar die fontein. En wist u dat ‘snol’ vroeger een positieve betekenis had: die van mooie, seksueel aantrekkelijke vrouw? Dat de godin Venus in de zeventiende eeuw wel „soete snol” werd genoemd? De oudste betekenis van snol die ik zag (16de eeuw) is bovendien een ‘vleinaam voor een kind’.

Het ís ook eigenlijk een heel lief woordje. En wie het in negatieve zin gebruikt, die is gewoon een slufter. Nee, geen ‘getijdengebied dat in open verbinding staat met de zee’, maar slufter in onze thuisbetekenis, die van ‘slappe hufter’.