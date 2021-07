Waarschuwingsniveau voor hoogwaterstand verlaagd naar code oranje

Rijkswaterstaat heeft de waarschuwing voor hoogwater verlaagd van code rood naar code oranje. De afvoer van de Maas is door de neerslag in de Ardennen en Noord-Frankrijk nog uitzonderlijk hoog, maar de piek van de hoogwatergolf heeft Limburg verlaten en de waterstanden dalen daar.

Naar verwachting trekt het hoogste waterpunt in de Maas in de nacht van maandag op dinsdag langs Den Bosch. Benedenstrooms van Limburg zijn de risico’s van het hoogwater minder groot, onder andere doordat het hoogwater is afgevlakt en de dijken meer bescherming bieden.

Rijkswaterstaat zegt samen met de waterschappen alert te blijven en dat maatregelen worden getroffen tegen het hoge waterpeil. Zo kunnen stuwen worden geopend of mobiele keringen geplaatst tegen het hoogwater. Ook de waterstand in de Rijn is dalende. De verwachting is dat het water nog licht verder zal stijgen bij Tiel, Wageningen en Zutphen, maar vanaf dinsdag overal zal dalen. Uiterwaarden en buitendijkse gebieden zullen dan weer langzaam leeglopen.

In Venlo mogen maandag inmiddels alle inwoners weer terug naar hun huis na de evacuatie van afgelopen weekend. De gemeente heeft maandagochtend bekendgemaakt dat ook de laatste straten in het dorp Steyl zijn vrijgegeven. De meeste inwoners mochten zondag al terug naar huis. Ongeveer 10.000 Venloënaren moesten vrijdag weg vanwege het hoge water.

