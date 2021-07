In een nagenoeg perfect aerodynamische houding is Wout Van Aert op weg naar zijn tweede zege in de Tour van 2021. De tijdrit in het slotweekend wordt een groot succes voor Jumbo-Visma, want Jonas Vingegaard belandt op de derde plaats van het podium en stelt daarmee de tweede plek in het algemeen klassement veilig.

Foto Christophe Ena / AP