‘Soms probeer ik te betalen met mijn kunstwerken’

in

‘Toen ik in 2015 studeerde, stond ik op een gegeven moment zo erg rood dat er echt wat moest gebeuren. Ik heb toen via Indeed op van alles gereageerd en werd ‘servicemedewerker’, wat toiletjuffrouw in Hoog Catharijne bleek te zijn.

„Het fijne aan het werk was toen de flexibiliteit: je kon makkelijk vrij krijgen, diensten wisselen of juist extra werken. Daardoor kon ik me vooral focussen op mijn studie en werken wanneer dat schikte. Het verdient even slecht als andere bijbaantjes en het mooie is dat als je werkdag erop zit, het ook echt klaar is: je hoeft thuis niets meer, behalve je eigen wc schoonmaken, haha.

„Ik heb een contract voor 31,5 uur en noem dit werk mijn ‘broodbaan’. Ik heb mijn ervaringen als toiletjuffrouw opgeschreven in een boek, waardoor ik het voor mijn gevoel in iets positiefs heb omgezet. Maar het voelt nu ook alsof ik er niets meer te zoeken heb.

„In 2016 ben ik afgestudeerd en ik werk sindsdien als beeldend kunstenaar, met een atelier in Utrecht. Ik verkoop mijn werk vooral via Instagram. Het is belangrijk dat je jezelf zichtbaar maakt en goed netwerkt – er zijn zó veel kunstenaars.

„Er bestaat een formule om de prijs van een kunstwerk vast te stellen, maar ik doe het vaak op gevoel. Aan de reactie zie je of het oké is. Je moet ook zelf zoeken naar mensen die iets van je willen kopen en naar een expositieplek die bij jouw werk past.”

uit

‘De atelierhuur is een flinke kostenpost, maar ik vind het belangrijk een plek te hebben waar ik kunst kan maken én mensen kan ontvangen. Ook is het fijn in een pand te zitten met andere kunstenaars. Dan kun je elkaar helpen, bijvoorbeeld door te vragen hoe je een expositie aanpakt.

„Materiaal voor mijn kunstwerken is wel duur, dat is soms schrapen. Als ik een werk verkoop, probeer ik de opbrengsten altijd in materiaal voor een volgend object te investeren. Het meeste geld gaat verder op aan boodschappen en afbetalen van mijn studieschuld. Ik wil soms wel lekker uit eten kunnen, vooral voor de gezelligheid.

„Af en toe naar de masseuse gaan vind ik echt fijn. Zowel bij de toiletten als in het atelier doe ik veel fysiek werk, dan is een massage erg prettig. Soms probeer ik te betalen met mijn kunstwerken. Zo stond een tijd een werk van mij bij de masseuse tentoongesteld, als een soort promotie. Uiteindelijk wilde zij het van me kopen, maar hebben we afgesproken het te ruilen voor een aantal massages.

„Ik spaar niet, en kom elke maand wel ongeveer op nul uit. Als ik soms tekort dreig te komen, dwingt het me actie te ondernemen om wat extra geld te verdienen. Ik denk wel dat mijn werksituatie op een gegeven moment anders wordt, maar soms moet je een hele tijd werken voor het beloond wordt – zeker in de kunstwereld.”

Netto-inkomen: werk 1.750 euro Vaste lasten: appartementhuur (715 euro, inclusief g/w/l), atelierhuur (400 euro), verzekeringen (150 euro), mobiel/internet/tv (60 euro), overige abonnementen (30 euro), boodschappen (150 euro), afbetalen studieschuld (200 euro), kleding/reiskosten/materiaal/overig (45 euro, verschilt). Sparen: niet Laatste grote aankoop: HP Laptop (619 euro met kortingsactie, originele prijs 749 euro)