‘Kunstenaar en activist Quinsy Gario uit Bij1 gezet’

Kunstenaar en activist Quinsy Gario is door het partijbestuur uit Bij1 gezet. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij maandag aan dagblad Trouw. Gario stond bij de partij als nummer 2 op de lijst voor de Kamerverkiezingen.

Gario’s lidmaatschap zou zijn ingetrokken vanwege „signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij. En dat had te maken met Quinsy”, zo laat de woordvoerder aan de krant weten. De zaak zou door advocatenbureau Van Overbeek De Meyer onderzocht zijn. Het bestuur zou „geschrokken” zijn van de resultaten van dat onderzoek.

Volgens Gario zelf probeerde bij binnen de partij juist „machtsmisbruik en pestgedrag” aan te kaarten. Hij zegt tegen de krant dat de afgelopen tijd geprobeerd is zijn „bestaan binnen de partij te bemoeilijken”. Of dat de reden is waarom hij uit de partij is gezet is, wil hij tegenover Trouw niet bevestigen.