Totale dodental overstromingen in België en Duitsland opgelopen tot 187

Het officiële dodental als gevolg van de overstromingen van de afgelopen week is opgelopen tot 187. In België kwamen 31 mensen om het leven, in Duitsland staat het aantal dodelijke slachtoffers nog steeds op 156. Dat melden Duitse media en het Belgische crisiscentrum. Het aantal vermisten in Duitsland is wel flink gedaald: de Duitse politie heeft in de deelstaat Noordrijn-Westfalen meer dan 700 personen die als vermist opgegeven waren telefonisch gelokaliseerd. Nu is nog van ongeveer 150 mensen niet duidelijk waar ze zijn. In België zijn nog zeker 163 personen „vermoedelijk vermist of onbereikbaar”, aldus het crisiscentrum.

Premier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen gaat ervan uit dat de wederopbouw na de watersnoodramp lang zal duren. Hij beloofde nogmaals snelle hulp aan de slachtoffers van de overstroming. „We moeten acuut en in geval van nood helpen”, zei Laschet. „Dat doen we. Met alles wat we kunnen, zo snel mogelijk.” De Duitse Bondskanslier Angela Merkel bezocht zondag het zwaar getroffen dorp Schuld, waar minstens 110 mensen zijn overleden als gevolg van het noodweer. Merkel noemde de gevolgen van de ramp in het dorpje „surrealistisch” en „angstaanjagend”.

Belgische hulpdiensten beginnen vandaag met gerichte zoekacties naar lichamen in de buurt van het Waalse dorp Pepinster, waar complete huizen weggespoeld werden door het water. Het crisiscentrum verwacht geen levende slachtoffers meer tussen het puin te vinden. „De focus van de operaties verlegt zich nu naar het zware opruimwerk en het opmeten van de immense materiële schade.” Zondag werden nog tientallen mensen vermist in de Waalse plaats.

Het treinverkeer in het zuiden van België is inmiddels grotendeels hervat, meldt spoorbeheerder Infrabel. Het kan nog tot zeker begin augustus duren voordat alle treinen in de regio weer volgens dienstregeling rijden. Infrabel liet eerder weten dat er voor tientallen miljoenen euro’s schade is aan de sporen.