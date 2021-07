OPEC verruimt olieproductie

De olieproducerende landen binnen OPEC en hun bondgenoten zetten de oliekraan geleidelijk aan iets verder open om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. Het oliekartel verhoogt vanaf augustus elke maand de dagelijkse productie met 400.000 vaten. Die productieverhoging stopt september volgend jaar. Dan zijn de afgesproken beperkingen uit 2020 ingelopen.

De stijgende productie kan een einde maken aan de opmars van de olieprijs. Momenteel is een vat Europese Brent goed voor 73,25 dollar en dat is 30 dollar meer dan in juli vorig jaar betaald moest worden. De gevolgen van de hoge olieprijs waren ook in Nederland aan de pomp te merken. De adviesprijs kwam deze maand uit op een recordhoogte van 1,95 euro voor een liter standaardbenzine.

Begin juli liepen de besprekingen nog op niets uit toen met name de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) dwars lagen. Het land wilde minder stringente productiebeperkingen, omdat het al twee jaar lang een derde van zijn capaciteit onbenut moest laten. De VAE werden naar eigen zeggen zwaarder getroffen door het OPEC-beleid dan de andere olieproducenten. Met name Saoedi-Arabië weigerde lange tijd aan de eisen van zijn buurland tegemoet te komen waarna een openlijk conflict ontstond en de VAE zelfs het oliekartel dreigden te verlaten.

Na de digitale vergadering op zondagmiddag sprak energieminister Suhail al-Mazrouei van de VAE van „volledige overeenstemming”. Volgens hem zijn de VAE altijd „volledig gecommitteerd” aan de OPEC. Hij dankte volgens persbureau Bloomberg Saoedi-Arabië en Rusland voor het bijelkaar houden van OPEC+ en voor de constructieve dialoog.

De Russische energieminister Novak kondigde voor komende maand direct een productieverhoging van 100.000 vaten Russische olie aan. De nieuwe overeenkomst betekent volgens de bewindsman een extra impuls voor de Russische begroting van 400 miljard roebel (4,6 miljard euro) bij een olieprijs van 60 dollar.

De vraag naar olie heeft vorig jaar als gevolg van de corona-pandemie forse klappen opgelopen. De 23 olieproducerende landen verenigd in OPEC+ brachten in april, om de olieprijs weer enigszins te laten herstellen, de dagelijkse productie van ongeveer 100 miljoen vaten terug met 10 miljoen. Door de stijgende vraag kon de productie al eerder toenemen tot de huidige reductie van 5,8 miljoen vaten.

Op 1 september wordt bij een volgende OPEC-vergadering opnieuw naar de marktsituatie gekeken.