Nederlandse start-ups haalden in zes maanden record aan investeringen op

Nederlandse start-ups haalden in de eerste zes maanden van 2021 meer geld op dan in 2019 en 2020 bij elkaar. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Dealroom in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association en Techleap. In totaal werd door Nederlandse start-ups en scale-ups 3,1 miljard euro opgehaald bij investeerders. In 2019 was dat 1,3 miljard euro, in 2020 1,7 miljard euro.

Het totaalbedrag valt vooral zo hoog uit dankzij flinke investeringsrondes bij betaalbedrijf Mollie en berichtenservice Messagebird, die elk meer dan een half miljard aan durfkapitaal op wisten te halen. De nieuwe investeringen leverden Nederland drie nieuwe unicorns op, techbedrijven die op de beurs meer dan 1 miljard dollar (850.000 euro) waard zijn. De fintechsector was goed voor 1,2 miljard euro van het totaal in het eerste half jaar van 2021 opgehaalde bedrag.

De algemeen directeur van Techleap, Maurice van Tilburg, is verheugd over de bedragen die investeerders in Nederlandse bedrijven steken, maar hij waarschuwt voor concurrentie van andere landen. „We moeten in regelgeving voorop blijven lopen. Er groeien in Nederland daardoor nog steeds veel te weinig start-ups door tot scale-ups.” Hij doelt dan op het aantrekkelijker maken van aandelenopties voor medewerkers en regelingen voor een lokaal fiscaal aantrekkelijker investeringsklimaat.