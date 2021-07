Marokkaans journalist Omar Radi veroordeeld tot zes jaar celstraf

De Marokkaanse journalist en mensenrechtenactivist Omar Radi is maandag veroordeeld tot zes jaar celstraf. Dat meldt persbureau AFP. Radi is schuldig bevonden aan zowel verkrachting als spionage, twee verschillende beschuldigingen die in een gezamenlijke zaak werden behandeld.

Radi, die sinds juli 2020 vastzit, ontkent alle beschuldigingen. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International, dat zich meerdere malen heeft uitgesproken tegen de zaak, noemt het proces „gebrekkig”. Volgens Marokko heeft Radi „de binnenlandse veiligheid van de staat” ondermijnd door geld te ontvangen van buitenlandse diplomaten en inlichtingendiensten. Ook zou hij een collega bij Le Desk, een onderzoeksplatform dat Radi zelf oprichtte, hebben verkracht.

Pegasus-software

Omar Radi geldt als een bekende onderzoeksjournalist in Marokko, die onafhankelijk schreef over mensenrechtenschendingen en protesten in het land. In maart 2020 werd hij al veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf nadat hij in een tweet een rechter had bekritiseerd. Hij werd in juli 2020 weer opgepakt, volgens de autoriteiten omdat hij zich schuldig maakte aan spionage. Amnesty International schreef destijds dat de Marokkaanse overheid gebruikmaakte van de Israëlische Pegasus-software om Radi in de gaten te houden.

Deze week bleek uit publicaties van internationale media dat, ondanks eerdere ontkenningen van de Marokkaanse regering, er inderdaad gebruik was gemaakt van de software om journalisten in de gaten te houden.

Kort nadat het spionageproces tegen Radi begon, werd hij beschuldigd van seksueel misbruik, een beschuldiging waar journalisten en activisten in Marokko vaker mee te maken krijgen. In 2015 werd de prominente onderzoeksjournalist Hicham Mansouri voor tien maanden vastgezet vanwege overspel, in 2019 werd Taoufik Bouachrine, uitgever van Akhbar el Yaoum, een de grootste oppositiekranten in Marokko, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens aanranding en in datzelfde jaar werd een journalist van dezelfde krant veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege overspel. Ook de hoofdredacteur van de krant zit momenteel vast op beschuldiging van aanranding.