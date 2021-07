Jammerende snuivers spekken het criminele circuit

Toen donderdag het nieuws naar buiten kwam dat Peter R. de Vries was overleden, zaten mijn zus en ik beduusd in haar tuin. Onze socials kleurden zwart. Mijn zus scrolde er aanvankelijk verdoofd doorheen, tot ze opeens begon te turven (overigens op de kaft van het boek dat ik net aan het lezen was, maar dat doet er voor dit stukje verder niet toe).

Binnen enkele minuten stonden er meer dan honderd streepjes. Ze was iedereen gaan tellen die online zijn verdriet of verontwaardiging had geuit over het overlijden, maar van wie ze ook wist dat hij of zij in zijn vrije tijd meer dan recreatief aan de cocaïne zat. De zus komt nogal eens ergens en kent talloze gebruikers. Van kennissen en bekende Nederlanders tot de door haar zo verafschuwde types die doordeweeks het veganisme evangeliseren en foto’s posten van hoe knap ze op hun yogamat een verongelukte pretzel na kunnen doen, maar die in het weekend de ene na de andere envelop leegsnuiven.

Zelf ging ik ook maar eens even door de tijdlijnen van enkele BN’ers van wie ik wist (want ik kom ook nog weleens ergens) dat zij al jarenlang hun neus met coke flossen. En ja hoor, elk van hen riep hoe erg het was, dat de daders gepakt en berecht moesten worden. Terwijl ze zelf het circuit waar de opdracht van de moord vandaan kwam maandelijks voor duizenden euro’s spekken. Er is natuurlijk nog veel onduidelijk over wie er achter de aanslag zit, maar inmiddels is er steeds meer reden om aan te nemen dat De Vries niet werd vermoord omdat hij journalist is, maar omdat hij een kroongetuige bijstond in een cocaïnezaak.

‘Zien ze nou echt de ironie niet?” zuchtte mijn zus. „Die 150.000 euro van Delano G. moesten wel ergens vandaan komen.”

Er wordt nu overal geroepen dat er keihard moet worden opgetreden tegen de drugsmaffia. Dat de overheid De Vries beter had moeten monitoren en beschermen. Maar inmiddels weten we ook allang dat Nederland qua cocaïnehandel het Colombia van Europa is, en dat er uit analyses van het waternet keer op keer blijkt dat er ook hier gigantisch wordt gebruikt. Dan kan je wel jammeren, om rechtvaardigheid schreeuwen en vanavond om acht uur op potten en pannen gaan slaan, maar dan mogen de snuivers die online over elkaar buitelden om De Vries te bewenen ook weleens even gaan stilstaan bij hoe hun hobby een crimineel circuit sponsort. Waardoor er zulke enorme prijzen op mensen als Peter R. de Vries kunnen worden gezet.

Iedereen veroordeelt nu de aanbieders. Over de gebruikers en hun verantwoordelijkheid wordt gezwegen. En daardoor zal De Vries niet het laatste slachtoffer zijn. Je kan aanbod nou eenmaal niet bestrijden zonder ook iets te doen aan de vraag.

