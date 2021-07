Interim-premier Haïti en plaatsvervanger doodgeschoten president treedt af

De plaatsvervangend leider van Haïti Claude Joseph gaat zijn positie als interim-premier van het Caribische land overdragen aan Ariel Henry. Dat zegt Joseph in een interview met The Washington Post. Nadat president Jovenel Moïse twee weken geleden werd doodgeschoten, leidde Joseph het land, maar zijn positie werd al snel betwist door Henry.

Henry was namelijk twee dagen voor de dood van Moïse benoemd tot nieuwe premier van Haïti. Hij was echter niet ingezworen, waardoor onder anderen Joseph Henry’s premierschap niet erkende. De 71-jarige Henry kreeg in de afgelopen dagen steeds meer steun van de internationale gemeenschap om Haïti in ieder geval naar nieuwe verkiezingen te leiden, waardoor Joseph de handdoek in de ring lijkt te hebben gegooid.

Tegen The Washington Post zegt Joseph terug te treden „om de laatste wens van de president te eren”. Hij verwacht dinsdag de macht over te dragen en zijn positie van minister van Buitenlandse Zaken, die hij ook vervulde onder Moïse, te behouden. „Iedereen die mij kent weet dat ik niet geïnteresseerd ben in deze strijd, of in wat voor soort machtsgreep dan ook. De president was een vriend voor me. Ik ben alleen geïnteresseerd in gerechtigheid voor hem”, zei hij.

Onrust houdt aan

Ondanks de aanstaande machtsoverdracht lijkt het onwaarschijnlijk dat de rust in Haïti snel terugkeert. Een daling in toerisme door de pandemie heeft de economische crisis op het eiland verergerd en door de aanwezigheid van bendes is het in verschillende delen van hoofdstad Port-au-Prince zeer onveilig. Verschillende maatschappelijke organisaties zeggen dat ook Henry niet erkend zal worden, omdat hij door Moïse is aangesteld. Moïse stond voor zijn dood al onder grote druk vanwege corruptieschandalen in zijn regering. Hij zou daarnaast banden hebben met gewapende bendes en regeerde in de laatste maanden per decreet om de politieke crisis en protesten in Haïti te beteugelen.

Twee weken geleden werd Moïse doodgeschoten bij een aanval op zijn woning. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Na de aanslag ging Haïti op slot en autoriteiten wisten binnen enkele dagen 28 verdachten te arresteren, het merendeel Colombiaanse huurlingen. Wie de opdrachtgever is achter de moordaanslag is nog onbekend.