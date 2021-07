In de Puttense kerk horen de tieners dat het goed komt

Hoewel de lucht grijs is, is het deze maandagmiddag warm en droog in Putten – een Veluws dorp in de biblebelt. Mensen winkelen, zitten op een terras, of eten een ijsje op een bankje. Het is niet druk. De zestigplussers zijn oververtegenwoordigd. Op het terras van de HEMA lokt een vrouw een duif, waarop haar man de kruimels van zijn taartbordje op de grond schudt. Gretig eet de duif ze op.

Sophia Bijl (13) heeft net stukken boomstronk gekocht, samen met haar vriendin (14), die niet met haar naam in de media wil (naam is bekend bij de redactie). Sophia: „Eigenlijk wilden we onze schoenen gaan beschilderen, maar deze zijn ook leuk om te beschilderen.”

Hun zomerplannen? Met vriendinnen afspreken en naar pretparken. En Sophia vindt het fijn dat ze weer naar de kerk kan. „Soms is het saai; dan zeggen ze heel vaak hetzelfde. Maar het is ook leerzaam. En in de kerk hangt een warme sfeer, die me het gevoel geeft dat ik fouten mag maken.”

„Ja, omdat je van fouten kunt leren”, zegt haar vriendin, die niet naar de kerk gaat, maar wel een zilverkleurig kruisje om haar nek heeft hangen.

Sophia: „Het is anders dan op school. Als je daar een fout maakt, mogen ze je meteen niet.”

In de kerk kon ik me beter concentreren dan thuis online

Heeft Sophia tijdens de lockdowns steun kunnen vinden bij haar geloof? „Ja zeker. Ik leerde dat je niet moet opgeven. Ooit is het voorbij.”

De langverwachte, zorgeloze zomer lijkt sinds zo'n twee weken ver weg door het hoge aantal coronabesmettingen. Maandag werden er bijna 9.000 besmettingen gemeld, volgens het RIVM. Wat zijn de zomerplannen van de jongeren in de biblebelt-gemeente Putten? Wat vinden ze van de aangescherpte maatregelen?

Nachtclubs

Dat de discotheken en nachtclubs nu weer zijn gesloten, vindt Niels Ruitenberg (19) „op zich wel logisch” en geen ramp. Hij staat met zijn zusje Jonna (15) met hun fietsen voor de ingang van de supermarkt. Hun hond Djuka zit in Jonna’s fietsmand. Niels gaat weleens uit met vrienden, het liefst in het nabijgelegen dorp Ermelo, maar bij mensen thuis afspreken vindt hij ook prima. Broer en zus hopen wel dat hun geplande familievakantie naar Duitsland kan doorgaan.

De zondag ervoor zijn ze voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer naar de kerk geweest, samen met hun ouders en oudere broer. „Het is niet het leukste om te doen, maar ook niet erg”, zegt Jonna. „En ik merkte dat ik me in de kerk beter kon concentreren op de dienst dan toen ik die thuis online moest volgen.” Voor hun catechisatie, waarbij ze één avond per week les krijgen van een dominee, geldt een zomerstop. „Daar heb ik niet zo’n moeite mee”, zegt Niels grijnzend.

Er klinkt een zacht geroezemoes vanaf de terrasjes, zonder een lach of stem die er bovenuit komt. Mensen op fietsen rijden voorzichtig door de winkelstraat. Putten is zo’n plaats waar de fietsers uitkijken voor de voetgangers in plaats van andersom.

Sara Seijdel (20) is met haar zusje Josephine Dontje (15) aan het winkelen. Ze werken in een restaurant verderop in de bediening. Dat zullen ze deze zomer blijven doen. En Sara hoopt dat haar reis naar Denemarken kan doorgaan. Ze vindt het niet erg dat ze niet naar de discotheek of club kan. „Ik ben niet zo van het uitgaan. Ik houd meer van uit eten gaan en op een terras wat drinken.” Dat ze in Putten woont, een klein dorp zonder discotheken en clubs, speelt daarbij misschien een rol, denkt ze.

De zussen zijn niet gelovig. Ze hebben wel een aantal gelovige vrienden. „Die hebben niet heel andere zomerplannen dan wij”, zegt Josephine.

Kroatië en Canada

Een eindje verderop zit een groep tieners, drie jongens en drie meisjes, een ijsje te eten op een bankje. Er zijn reizen naar Kroatië, Canada, Italië, Callantsoog en Walibi gepland. Verder: terrasjes pakken, kleren kopen, en uit eten gaan. „Maar dan wel in Ermelo of Harderwijk”, zegt Rosalie Tomassen (14).

Rosalie is de enige die naar de kerk gaat. Ze is er alweer een paar zondagen geweest. „Dat heb ik niet gemist hoor”, zegt ze lachend. Ze eet het laatste stukje van haar ijshoorntje op. „Beetje saai.”

„De echt strenggelovige jongeren vind je hier niet hoor”, zegt Naomi van Kempen (14). „Die gaan niet zo snel winkelen. En in het zwembad of op het strandje zie ik ze ook nooit.”