His Bobness pakt het in zijn online concert ‘Shadow Kingdom’ wat schraal aan

Bob Dylan: Shadow Kingdom. Livestream 18/7 via Veep. Info: bobdylan.com ●●●●●

Na een gedwongen hiaat van anderhalf jaar in zijn Never Ending Tour keerde Bob Dylan zondag online terug. Een concert mocht het niet heten, want de dertien songs waren overduidelijk van tevoren en apart van elkaar opgenomen. In een sobere café-setting zong de 80-jarige Dylan een selectie uit zijn vroege werk, tot en met het zelden live gespeelde ‘What Was It You Wanted’ uit 1989.

Fans moesten 25 dollar neertellen voor 50 minuten Dylan in stemmig zwartwit. Over de titel Shadow Kingdom werd vooraf druk gespeculeerd. Nobelprijswinnaar Dylan zou refereren aan het gelijknamige korte verhaal van Robert E. Howard uit 1929, over een schaduwrijk dat geregeerd wordt door spoken. Die thematiek stemt overeen met de duistere sfeer van Dylans veelgeprezen recente album Rough and Rowdy Ways en het nummer ‘Murder Most Foul’, over Amerika na de moord op John F. Kennedy.

Dylan zong echter niets uit zijn recente werk en beperkte zich tot oudjes als ‘When I Paint My Masterpiece’ (1971) en ‘Pledging My Time’ van Blonde On Blonde uit 1966. Een sober ‘To Be Alone With You’ van Nashville Skyline (1969) sloot aan bij de countrysfeer die His Bobness in afwijkende versies van zijn songs opriep. Muzikanten met mondkapjes waaronder gitarist Buck Meek van Big Thief stonden hem bij in zijn rol van nederig cafézanger, omringd door dansende en rokende mensen.

Redelijk goed bij stem zong Dylan ‘Forever Young’ en ‘It’s All Over Now, Baby Blue’, nummers die met het voorbijgaan van de jaren een diepere betekenis hebben gekregen. Is het inderdaad ‘all over now’, nu hij met deze veredelde videoclip meer recette binnen harkt dan doorgaans op een hele tour? De toevoeging The Early Songs of Bob Dylan lijkt te impliceren dat er ook nog een tweede editie komt met het latere werk. Misschien kan die meteen op dvd worden uitgebracht, want als online-evenement was dit een beetje schraal.