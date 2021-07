‘Geen bewijs tegen twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum’

De beide verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum dienen te worden vrijgesproken. Er is geen bewijs dat Moreno B. en Giërmo B. in verband brengt met de moord op 18 september 2019, die door het kabinet als ‘een aanval op de rechtsstaat’ werd getypeerd. Sterker nog: de manier waarop het Openbaar Ministerie opereert in dit strafproces, wekt juist de indruk „dat de aanval op die rechtsstaat ook van binnenuit kan komen”.

Dat betoogde advocaat Gerald Roethof maandag tijdens de vierde dag in het proces tegen de twee verdachten van de moord op Derk Wiersum op de extra beveiligde rechtbank op Schiphol-Oost. Roethof, raadsvrouw Machteld Roethof en raadsman Jacques Taekema gingen in de tegenaanval, nadat het OM vorige week woensdag de hoogst mogelijke straf tegen hun cliënten Moreno B. en Giërmo B. had geëist: twee keer levenslang. In de ogen van Gerald Roethof wordt het veronderstelde bewijsmateriaal van het OM gedomineerd door aannames en emoties: „We vragen in een zaak, waarin een collega van ons maar ook van u is omgekomen [Wiersum was behalve advocaat ook rechter-plaatsvervanger] om meer magistratelijkheid van het OM.”

Vrijspraak

De drie raadslieden pleitten op diverse gronden voor vrijspraak voor hun cliënten. Belangrijk was dat de vermeende schutter Moreno niet is herkend door getuigen en niet te identificeren valt op camerabeelden, zoals het OM vorige week ook al had erkend. Getuigen hadden gesproken van een tengere man met een Noord-Afrikaans uiterlijk, terwijl Moreno, Surinaams van achtergrond, donkergekleurd en breed gebouwd is. Ook had niemand zijn rastakapsel opgemerkt, aldus Roethof.

Pap kan toch ook gewoon pap zijn? Jacques Taekema advocaat

Verder wees hij erop dat Moreno zich in telefoontjes of berichten nooit heeft uitgelaten over de moord. Onderlinge boodschappen dat een voetbalwedstrijd niet doorging, waarin het OM codetaal zag voor uitstel van de liquidatie, kunnen gemakkelijk ergens anders op slaan, aldus Roethof. Hetzelfde gold voor het door Giërmo gebezigde woordje ‘pap’, onderwereldjargon voor beloning voor een liquidatie. „De verdachte heeft een baby”, zei raadsman Taekema. „Pap kan toch ook gewoon pap zijn?” Ook zijn er door een gespecialiseerde overheidsdienst geen verdachte financiële transacties rond de twee B’s gevonden.

Het OM bracht vorige week als belastend materiaal in dat bloed van Derk Wiersum is gevonden op drie plekken in de witte Opel Combo, waarin beide B’s rondreden. Maar die auto werd door veel meer mensen gebruikt, aldus hun raadslieden. Roethof wees erop dat er dna van 21 personen in het voertuig zijn aangetroffen. Het dna van zijn cliënt Moreno was niet aanwezig in de buurt van de drie bebloede plekken in de auto. Ook was het niet te vinden op de moordplek op straat.

Roethof zette ook grote vraagtekens bij de theorie van het OM dat de veronderstelde schutter bij het benaderen van de auto van Wiersum probeerde te schieten, maar dat zijn wapen aanvankelijk weigerde. „Waar blijkt dat dan uit?”

De advocaat opperde als alternatieve theorie dat iemand geprobeerd heeft het horloge van de advocaat te stelen – „Derk Wiersum had een dure, kostbare Rolex.” Toen dat niet lukte en Wiersum achter hem aankwam, zou de schutter in een opwelling de advocaat hebben gedood. Roethof verwees in dit verband naar het lot van de 24-jarige Bas van Wijk, augustus 2020. Die wilde voorkomen dat een vriend op een Amsterdams zwemstrandje beroofd werd van zijn horloge. Van Wijk werd vervolgens doodgeschoten.

Elektronisch bewijs

Machteld Roethof kritiseerde het door het OM gepresenteerde elektronisch bewijs. Talloze vervoersbewegingen, telefoongesprekken en opgeslagen bestemmingen in het gebruikte navigatiesysteem in de Combo zouden laten zien hoe beide verdachten geregeld in de straat van Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert zijn geweest, in de aanloop naar de 18de september. Dat gebeurde volgens het OM voor observaties als onderdeel van een moordplan. Volgens Machteld Roethof bevat het materiaal aannames die niet hard worden gemaakt. Zo valt volgens haar niet te bewijzen dat de twee de belastende telefoontjes hebben gepleegd, omdat ook anderen dezelfde (mini-)apparaten hebben gebruikt. Roethof stelde dat zendmasten alleen geen harde aanwijzingen kunnen leveren voor het gebruik van een bepaald nummer door een bepaald iemand op een bepaald tijdstip, door bijvoorbeeld foutmarges.

Gerald Roethof vond dat het OM ten onrechte levenslang eiste voor het medeplegen van een enkelvoudige moord, hetgeen volgens hem zeer ongebruikelijk is. Raadsman Taekema drong andermaal aan op het horen van de weduwe van Wiersum en van kroongetuige Nabil B. De laatste zou op de dag voor de moord ruzie met Wiersum hebben gehad. De rechtbank wees dit verzoek eerder af.

Dinsdag volgt de reactie van het OM en hebben de verdachten en hun raadslieden het laatste woord. Op 11 oktober doet de rechtbank uitspraak.

