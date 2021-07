Finnen, en niet VDL Nedcar, gaan auto’s Lightyear bouwen

De Helmondse auto-start-up Lightyear laat vanaf 2022 elektrische modellen produceren bij de Finse autofabriek Valmet Automotive. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Volgens Lightyear is Valmet, dat onder meer heeft geproduceerd voor Mercedes en Opel, het meest geschikt als producent omdat het al veel ervaring heeft met het bouwen van elektrische auto’s. Mede daarom is de keuze uiteindelijk niet gevallen op het naar opdrachten speurende Nederlandse VDL Nedcar, aldus een woordvoerder van Lightyear. Over een dergelijke samenwerking werd de afgelopen tijd veel gespeculeerd.

Lightyear (140 werknemers) werkt aan een auto met zonnepanelen, die onderweg gemakkelijk de batterij kunnen opladen. Het bedrijf, voortgekomen uit een studentenproject van de TU Eindhoven, is van plan dit jaar de eerste handgemaakte modellen bij klanten af te leveren, maar wil vanaf 2022 op grotere schaal gaan produceren voor de massamarkt.

De start-up, onder meer gefinancierd door familieconcern SHV en afvaltycoon Rob van Gansewinkel, zocht al langer een geschikte fabriek: een eigen productielocatie bouwen is kapitaalintensief, en Europa kent een handvol ‘freelance’ autofabrieken waar bedrijven capaciteit kunnen inkopen.

Opvallende keuze

Nu de keuze is gevallen op Valmet, is het de bedoeling dat vanaf de zomer van 2022 de eerste auto’s van de band rollen in de fabriek in het West-Finse Uusikaupunki. Daar werkt de meerderheid van de 4.500 werknemers van Valmet. Om hoeveel auto’s het in eerste instantie gaat, is nog niet bekend.

De keuze voor Valmet is opvallend omdat afgelopen maanden veel is gespeculeerd over een heel andere locatie: VDL Nedcar (circa 5.000 werknemers) in Born, de enige autofabriek van Nederland en één van de grootste werkgevers van Limburg. Familieconcern VDL zit hier om opdrachten verlegen, omdat BMW er vanaf 2023 geen auto’s meer laat bouwen.

Hoewel Lightyear en VDL elkaar goed kennen uit de Eindhovense technologiewereld, is uiteindelijk niet gekozen voor Nedcar. Naast het ontwikkelen van elektrische batterijen en het bouwen van elektrische auto’s heeft Valmet, dat voor 38 procent in handen is van de Finse overheid, volgens Lightyear ervaring met het begeleiden van start-ups. Zo was het bedrijf al in 2009 betrokken bij de lancering van hybride auto’s van de Amerikaanse start-up Fisker. Dat maakt de samenwerking voor Light-year aantrekkelijk.

Beursnotering

De aankondiging van de overeenkomst met Valmet komt nog voordat Lightyear een beursnotering heeft gekregen. Van het bedrijf is al langer bekend dat het een beursgang overweegt om de massaproductie te financieren. De tientallen miljoenen die het bedrijf de afgelopen jaren ontving van investeerders zijn daarvoor niet genoeg.

„Voor echt hoge volumes zijn miljarden nodig”, zei Lightyear-oprichter Lex Hoefsloot afgelopen maart tegen NRC. Volgens hem overwoog Lightyear ook nadrukkelijk een beursgang via een zogenoemde spac: een fusie met een lege beurshuls.