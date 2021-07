Elk land zijn eigen beleid, ‘maar we wentelen niks op elkaar af’

Had de watersnood in Limburg, België en Duitsland kunnen worden voorkomen door meer internationale samenwerking? Waarschijnlijk niet. Het regende simpelweg te hard. En te lang. En ook nog eens in de zomer. Dat is uitzonderlijk. „Deze neerslag was van een zodanige proportie dat je de gevolgen niet had kunnen voorkomen door in het buitenland ergens een stuw of een sluis open te zetten”, zegt adviseur crisismanagement Eric Sprokkereef van Rijkswaterstaat. Zo is het, zegt ook Matthijs Kok, hoogleraar overstromingsrisico’s aan de TU Delft.

„Er is extreem veel regen gevallen. Normaal gesproken valt er achthonderd millimeter in een heel jaar. Nu was het in drie dagen tweehonderdvijftig millimeter. Iedereen is daardoor verrast. Ook ik. Dit weer valt buiten de gebruikelijke extreme scenario’s die veelal gehanteerd worden.”

Daar komt bij dat de internationale samenwerking eigenlijk heel behoorlijk op orde is, zeggen de watermanagers. Misschien zou je zelfs kunnen stellen dat die samenwerking meer ellende heeft voorkomen.

Rijkswaterstaat is erg te spreken over de uitwisseling van data over het water met Duitsland en België. Daarvoor werd vier jaar geleden een verdrag gesloten na afspraken in de Internationale Maascommissie, een overlegorgaan tussen de landen van het stroomgebied van de Maas. Zo’n commissie bestaat ook voor de Rijn. De afspraken voor de Maas legden een ontwikkeling vast die al een jaar of vijftien gaande was. Adviseur Sprokkereef: „Twintig jaar geleden moest je echt moeite doen om een waterstand of waterafvoer uit België of Frankrijk te krijgen. Nu krijgen we data van twintig meetpunten. Eén appje naar Duitsland en we krijgen wat we willen weten. Daardoor zijn onze ogen veel groter geworden. We kunnen in een vroeg stadium beter inschatten wat er op ons afkomt.”

Lange lijst van nationale maatregelen

Vanzelfsprekend is Nederland, als laatste land voordat Maas en Rijn in zee stromen, afhankelijk van de waterhuishouding in landen stroomopwaarts. Het overleg daarover is niet vrijblijvend. ‘Gij zult niet afwentelen’ is zo’n beetje het belangrijkste uitgangspunt. Onlangs is door de Internationale Maascommissie een voorlopig gezamenlijk plan gepubliceerd om de gevolgen van een overstroming in de periode 2022-2027 te beperken: het ‘overstromingsrisicobeheerplan’. Het plan bevat onder meer een lange lijst van nationale maatregelen die volgens een Europese richtlijn verplicht moeten worden gemeld. „Landen hebben hun eigen soevereiniteit en bepalen zelf welke maatregelen zij nemen.

Maar ingrijpende maatregelen die gevolgen hebben voor andere landen, worden gemeld en worden na advies van andere landen besproken”, zegt Jean-Noël Pansera, de Franse secretaris-generaal van de Maascommissie. Hij geeft als eerdere voorbeelden Franse werkzaamheden aan stuwen in de Maas, en het Nederlandse besluit over het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Onlangs is ook gesproken over het Nederlandse voornemen dat in 2050 voor elk individu de kans op overlijden ten gevolge van een overstroming in gebieden met zogenoemde primaire keringen niet groter mag zijn dan éénhonderdduizendste per jaar. Pandera memoreert verder de afspraak, na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995, om niet meer te bouwen in overstromingsvlakten van de grillige regenrivier, die ontspringt in Pouilly-en-Bassigny, een dorp in het noordoosten van Frankrijk. „Die maatregelen hebben goed gewerkt. We hebben al bijna dertig jaar geen grote overstromingen meer gehad.”

Anderzijds is het ook weer niet de bedoeling andere landen maatregelen op te dringen. Nederland heeft weleens meebetaald aan de aanleg van een bergingsgebied voor overtollig water in Duitsland. Maar stel dat Nederland de Walen eens zou vragen bij Luik een zijarm voor de Maas aan te leggen? Hoogleraar Kok: „Daarvoor moeten ze dan wel de mogelijkheden hebben. De Maas stroomt al eeuwen door Luik.”

Het wel of niet nemen van maatregelen heeft alles te maken met het beperken én accepteren van risico’s. „Het is lastig dat uit te leggen als er slachtoffers zijn gevallen. Maar als je geen bypass aanlegt, dan accepteer je blijkbaar de gevolgen. Zoals wij in Nederland ook de gevolgen accepteren van de kleine kans op een overstroming van de Randstad. Want anders hadden we de dijken nóg veel sterker gemaakt. En gelukkig zijn de eisen aan de waterkering veel strenger daar waar de risico’s het grootst zijn” Trouwens, bij Luik is ook al veel nuttigs verricht, zegt secretaris-generaal Pansera van de Internationale Maascommissie. „Veel water van de Maas stroomt na Luik af in verschillende kanalen.”

In september gaan de landen van de Maas weer vergaderen. Bij de commissie, in Luik.