Eerste gedetineerde uit Guantánamo Bay gezet onder Biden

Voor het eerst tijdens het presidentschap van Joe Biden is een gevangene vrijgelaten uit de militaire gevangenis Guantánamo Bay. De Marokkaan Abdul Latif Nasser is gerepatrieerd naar zijn thuisland, zo heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt in een verklaring. De 56-jarige Nasser zat sinds 2002 vast op Guantánamo Bay. Na het vertrek van de Marokkaan telt de militaire gevangenis in Cuba nog 39 gevangenen.

De Amerikaanse justitie verdacht hem ervan te hebben meegevochten met de Taliban. Nasser werd na de aanslagen op 11 september 2001 opgepakt in Afghanistan. In Marokko is hij opnieuw aangehouden, omdat justitie onderzoek wil doen naar mogelijke terreurdaden.

Nasser kwam eerder in aanmerking om vrij te komen. In 2016 stelden de inlichtingendiensten dat hij geen gevaar meer vormde voor de binnenlandse veiligheid in de Verenigde Staten. De vrijlatingsprocedure daarvoor was ingezet onder president Barack Obama, maar nog niet volledig afgerond toen president Donald Trump aantrad. Trump tolereerde niet dat er gedetineerden vrijkwamen onder zijn presidentschap.

Belofte

Guantánamo Bay werd in 2002 ingericht om gevangenen onder te brengen die waren opgepakt na de aanslagen op 11 september. Een groot deel van het complex werd gebruikt om Al-Qaida- en Taliban-gedetineerden op te vangen. In de eerste jaren van detentie werd niemand aangeklaagd voor een misdrijf. Er zaten aanvankelijk 780 mensen vast, zonder aanklacht of kans op verdediging. Het in stand houden van de gevangenis was volgens critici controversieel.

Obama beloofde om het complex te sluiten, maar kreeg dat binnen zijn ambtstermijn niet voor elkaar. Tegen het einde van Obama’s presidentschap waren 731 gedetineerden overgeplaatst naar andere landen. Ook Nederland werd gevraagd enkele verdachten over te nemen, maar het kabinet was daar op tegen. Biden huldigt een vergelijkbaar standpunt als Obama en heeft toegezegd de gevangenis op de Amerikaanse militaire basis op Cuba te sluiten.