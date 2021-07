Dure grondstoffen zitten Unilever dwars

Aan optimisme geen gebrek dit cijferseizoen. Nu de economie sneller dan verwacht herstelt van de coronacrisis en de inflatie stijgt, gaan de meeste beleggers de tweedekwartaalcijfers blakend van vertrouwen tegemoet. De vraag is of dat ook goed uitpakt voor de aandeelhouders van Unilever, dat donderdag de boeken opent.

Het concern dat in zo’n 190 landen levensmiddelen en verzorgingsproducten slijt (jaaromzet 50,7 miljard euro), beleeft in de woorden van topman Alan Jope „onvoorspelbare” tijden. Dat komt vooral door de pandemie, die voor de verkoop van sommige producten goed uitpakt (hygiëne) en voor andere een stuk minder (horeca). De multinational boekte vorig jaar niettemin een onderliggende omzetgroei – waarbij valutategenvallers niet zijn meegerekend – van 1,9 procent. Het afgelopen kwartaal werd dat kunstje herhaald, met 5,7 procent onderliggende groei van de omzet. Jope sprak van een „goede start van het jaar”.

Toch zijn niet alle analisten er helemaal gerust op. Zo wijst zakenbank Bernstein op de hogere kosten die het bedrijf moet maken doordat grondstofprijzen stijgen. Dit kan de brutomarges (lees: de winstgevendheid) onder druk zetten. „We maken ons zorgen over de marges van Unilever op de langere termijn”, zegt analist Bruno Monteyne van die bank. „Het management geeft aan dat Unilever zeer concurrerend zal blijven en tegelijkertijd de marges weer zal verhogen naar 19,5 procent. Dat is te hoog. Het bedrijf zou er beter aan doen groei boven winst te stellen.”

Monteyne voorspelt een moeizame tweede helft van 2021 voor Unilever. „Ik denk niet dat er een groot risico is voor de marges in het eerste half jaar, maar ze zullen daarna waarschijnlijk zwakker zijn. We verwachten dat 2021 twee gezichten zal hebben voor Unilever.”

Ook beursanalist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam wijst op die opgelopen kosten. „De prijzen voor grondstoffen als palmolie, suiker en plastic verpakkingsmateriaal zijn geëxplodeerd”, zegt hij. „De vraag is in hoeverre Unilever en zijn concurrenten deze stijgende inputprijzen kunnen doorberekenen aan de klant. Dan kan je tijdelijk bezuinigen op bijvoorbeeld reclamekosten, maar dat is vaak niet zo slim. Ik zie het een marketingbedrijf als Unilever ook niet snel doen.”

Dan is er nog een andere kostenpost die het levensmiddelenconcern te wachten staat. Unilever verwacht tot 2022 opgeteld zo’n 1 miljard euro kwijt te zijn aan herstructurering van het bedrijf. Denk daarbij aan de bedrijfsonderdelen die het wil afsplitsen: de theedivisie (onder meer Lipton) en kleinere verzorgingsmerken als Q-Tips (wattenstaafjes) en MonSavon (zeep). Daartegenover staan investeringen in duurzame merkproducten, zoals plantaardig voedsel.

Dat laatste doet veel beleggers deugd. „Op duurzame producten zitten doorgaans betere marges”, zegt Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB. Hij noemt de overname van de Vegetarische Slager door Unilever in 2018. De omzet van deze Nederlandse fabrikant van vleesvervangers steeg afgelopen jaar met 70 procent. Koster: „Als Unilever wil groeien, zal het in die categorie stappen moeten zetten. Dat vergt de juiste investeringen en overnames, die het bedrijf ook heeft aangekondigd bij het vertrek uit Nederland.” Want na ruim negentig jaar Brits-Nederlandse geschiedenis is Unilever intussen ruim een half jaar volledig Brits, door afstoten van de Nederlandse aandelen en sluiting van het Rotterdamse hoofdkantoor. Koster:„Die ‘simplificatie’ moet overnames gemakkelijker maken, betoogde het bestuur. Maar dat is nog niet gebeurd.”

Eerst maar eens die tweedekwartaalcijfers. Analist Van Zeijl rekent op „fantastische” bedrijfsresultaten. „Met hier en daar een uitzondering. Dat kan bij Unilever.”