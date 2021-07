De hele winkel ben ik door geweest: langs shampoo, parasols, condooms, schoonmaakmiddelen, schrijfblokken, vier-op-een rij-spellen, theelepels en fotolijstjes. Maar nergens dat wat ik zoek. Het meisje dat de zakjes zoute sticks bijvult is mijn laatste strohalm. „Ja, ik heb ze een keer gezien”, zegt ze peinzend, „maar ik werk hier nog maar pas...” Ze gaat me welwillend, maar weifelend voor. Weer langs de wenskaarten, dweilen, batterijen, feestversiering en gebakschoteltjes. „Ik weet het weer”, zegt ze ineens blij. „Bij de dierverzorging!”

En inderdaad, daar liggen ze. Een logische plaats voor drie soorten vliegenmeppers.

