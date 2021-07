Financiële buffers zzp’ers ondanks coronacrisis stabiel

De financiële buffers van zelfstandig ondernemers zijn ongeveer even groot als voor de coronacrisis, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Begin 2021 schatte 20 procent van de zzp’ers maximaal drie maanden rond te kunnen komen, mocht het inkomen wegvallen. Dat is net zoveel als begin 2019. Wel zijn de verschillen tussen verschillende beroepsgroepen toegenomen.

39 procent van de zelfstandigen denkt een jaar of langer te kunnen overbruggen, iets minder dan in 2019 (41 procent). Zzp’ers met een beroep in de diensten- of logistieke sector, zoals kappers en taxichauffeurs, zijn het kwetsbaarst: een derde zegt binnen drie maanden in de financiële problemen te komen als er geen geld meer binnenkomt.