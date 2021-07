Dure pakken van Zegna naar de beurs, met dank aan corona

Het luxueuze Italiaanse modehuis Ermenegildo Zegna gaat later dit jaar naar de Amerikaanse beurs dankzij een deal met een zogenoemde special puprose acquisition company (spac, een lege beurshuls). Het bedrijf, nu nog volledig in handen van de familie Zegna, krijgt door de beursgang een waarde van 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro). Dat maakte het bedrijf maandag bekend.

Zegna, gespecialiseerd in mannenmode in het hogere segment, wil met de verkoop van in totaal 38 procent van de aandelen geld ophalen om uit te kunnen breiden in Azië en de Verenigde Staten. Zegna opende in 1991 als eerste westerse luxe herenmerk eigen winkels in China. Inmiddels komt 35 procent van de omzet van het bedrijf daarvandaan. De verkoop van de aandelen zal naar verwachting 880 miljoen dollar opleveren. De familie houdt de resterende 62 procent van de aandelen in handen.

Italiaans onderonsje

Huidig bestuursvoorzitter Gildo Zegna, kleinzoon van de oprichter Ermenegildo Zegna die het bedrijf in 1910 begon, zei tegen persbureau Reuters: „We hadden nog honderd jaar een familiebedrijf kunnen blijven, maar de timing was perfect en de wereld van luxe is een hele uitdaging geworden.” Vorig jaar nog zei Zegna tegen de Financial Times dat hij geen beursgang overwoog.

De stap die het modehuis nu zet, past in een recente trend onder Italiaanse familiebedrijven: externe investeerders lokken om uitbreiding te financieren, marketinguitgaven op te voeren en te concurreren met grotere spelers als LVMH. De verkoop van een deel van het bedrijf is dan eerder noodzaak dan een vrije keuze, omdat de luxekledingbranche zwaar werd getroffen door de coronacrisis. Door de wereldwijde lockdowns zakte de vraag naar luxekleding in, ook naar de pakken. Zegna zag zijn omzet vorig jaar dalen, met 23 procent tot 1 miljard euro. De winst van 38 miljoen euro in 2019 sloeg om in een verlies van 45 miljoen een jaar later.

De New Yorkse beursgang van Zegna is een Italiaans onderonsje: de spac is gelanceerd door de Europese private equity-groep Investindustrial en wordt geleid door Sergio Ermotti, voormalig bestuursvoorzitter van de Zwitserse bank UBS. Ermotti stapte eind vorig jaar op bij UBS waar hij werd opgevolgd door de Nederlander Ralph Hamers.

Ommezwaai

De beursgang via een lege beurshuls laat zien dat deze manier van naar de beurs gaan nog niet helemaal tot een einde is gekomen. In het geval van Zegna gaat het bedrijf samen met een beurshuls waar al voor 400 miljoen dollar aan vermogen in zit. Dergelijke beursgenoteerde vehikels worden op voorhand gevuld met geld van investeerders. Daarna gaan ze op zoek naar een bedrijf waarmee ze kunnen fuseren. Op deze manier ontlopen bedrijven die naar de beurs willen de gebruikelijke uitgebreide aanloop naar een beursgang, zoals gesprekken met banken en het laten inkijken van de boeken. Vorig jaar ging de ene na de andere spac naar de beurs, voor wereldwijd in totaal 80 miljard dollar. In de eerste drie maanden van 2021 ging dat record alweer aan diggelen. Halverwege 2021 was er volgens databedrijf Refinitiv voor 100 miljard dollar via 370 spac-deals opgehaald en joegen nog eens 400 beurshulzen op bedrijven om te kopen. Sindsdien houden toezichthouders de beurshulzen beter in de gaten en is de vaart er wat uit.

Hedgefondsmanager Bill Ackman maakte juist deze maandag bekend een voorgenomen spac-deal af te blazen. Ackman wilde via zijn eigen spac 10 procent van de aandelen van muziekbedrijf Universal Music Group kopen. In plaats van een overname via de lege beurshuls kiest Ackman er nu voor om de deal van in totaal 4 miljard dollar via zijn Pershing Square hedgefonds te laten verlopen. Aanleiding voor deze ommezwaai zijn vragen die toezichthouder SEC gesteld had over de geplande financiering via Ackmans spac.