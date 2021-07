Celstraf voor vader en zoon die Nissan-topman hielpen bij ontsnapping

Het Amerikaanse duo dat oud-Nissan-topman Carlos Ghosn hielp bij zijn vlucht uit Japan moet de cel in. Een rechtbank in Tokio heeft voormalig veiligheidsexpert Michael Taylor (60) maandag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Zijn zoon Peter Maxwell (28) kreeg één jaar en acht maanden opgelegd. Dat melden internationale persbureaus. Het tweetal hielp de van miljoenenfraude verdachte Ghosn te verstoppen in een kist voor audioapparatuur, waarna de topman in een privévliegtuig Japan wist uit te komen.

De vader en zoon zouden volgens de Japanse aanklagers 1,3 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) hebben gekregen voor de geboden hulp. Ook ontvingen ze een half miljoen dollar voor juridische onkosten. Ze bekenden vorige maand schuld en zeiden spijt te hebben van hun daden.

Ghosn verblijft sinds zijn ontsnapping in Libanon, het land waar zijn ouders oorspronkelijk vandaan komen. Omdat Japan geen uitleveringsverdrag heeft met Libanon, is er geen uitzicht op een vervolg van het strafproces tegen de voormalig Nissan-topman. Hij zou zichzelf tijdens zijn werkzaamheden bij het autobedrijf voor zo’n 85 miljoen dollar hebben verrijkt met bedrijfsmiddelen en valse verklaringen hebben afgegeven over zijn salaris. Zelf ontkent Ghosn alle beschuldigingen.