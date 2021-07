Antony Hermus wordt de nieuwe chef van het Belgian National Orchestra

Antony Hermus wordt chef-dirigent van het Belgian National Orchestra. Hij tekent voor vier seizoenen vanaf seizoen 2022/2023. Daarmee volgt hij Hugh Wolff op, die chef is sinds 2017.

Lees ook: ‘Wie het vak in Duitsland leert, kan daarna alles aan’

Volgens de website van het orkest wordt „actieve publieksontwikkeling” onderdeel van Hermus’ takenpakket. Ook moet hij de zichtbaarheid van het orkest in het buitenland vergroten. Daarbij zal hij hulp krijgen van twee gastdirigenten. Wie is nog onduidelijk. Het feit dat hij zowel Nederlands als Frans spreekt, wordt als pluspunt genoemd. Hermus stond tweemaal eerder voor het Belgische orkest, in 2019 en 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=dyy0p90GO2w

Het wordt Hermus’ eerste chefschap sinds hij in 2015 afscheid nam van de Anhaltische Philharmonie in Dessau, Duitsland. In Nederland zien we hem het meest als vaste gastdirigent van het Noord Nederlands Orkest.

Hermus zal in zijn eerste seizoen als chef-dirigent acht concerten leiden; vanaf seizoen 2023/2024 achttien. Vrijdag 24 september dirigeert hij zijn aanstaande orkest ook al, in muziek van Jacques Ibert en Wagner. Hugh Wolff zal als dirigent emeritus nog twee jaar betrokken blijven bij het orkest.