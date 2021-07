Afweer na Covid-19 blijft minstens negen maanden

Antistoffen tegen Covid-19 zijn tenminste negen maanden te vinden in het bloed, of iemand nu een infectie mét symptomen had, of zonder klachten. De antistoffen verminderden wel wat in de loop van de tijd, en dat gebeurde bij 50-plussers sterker dan bij jongeren. Dat wijst onderzoek uit onder de bijna drieduizend inwoners van het Italiaanse dorpje Vo’, dat in maart 2020 direct in lockdown ging en vrijwel iedere inwoner onderwierp aan een PCR-test. Het dorp was daardoor een ideale proeftuin om de verspreiding en het verloop van besmettingen te bestuderen.

Uit eerdere studies bleek dat een asymptomatische besmetting aanvankelijk minder antistoffen opwekt dan een infectie met klachten. In het nieuwe onderzoek in Vo’ lijkt dat initiële verschil na negen maanden gelijkgetrokken. De studie, onder leiding van microbioloog Andrea Crisanti van de universiteit van Padua en van het Imperial College London, verscheen maandag in Nature Communications.

Eerste dodelijke slachtoffer

Anders dan in het al vroeg in de coronapandemie hard getroffen Noord-Italiaanse Bergamo in Lombardije, hield de naastgelegen regio Veneto het virus strak onder controle. Op 21 februari 2020 viel in het dorpje Vo’ (voluit Vo’Euganeo) het eerste dodelijke slachtoffer en werd het afgesloten om vrijwel alle inwoners te testen met een PCR-test. Zo ontdekte Crisanti dat ruim 40 procent van de 73 besmette dorpelingen destijds geen symptomen had.

Onder dezelfde dorpelingen testte Crisanti in mei en in november 2020 of ze antistoffen tegen het virus hadden opgebouwd. Inmiddels waren meer mensen besmet geraakt, en het was een iets andere steekproef. Bij 85 van de 86 twee keer geteste personen troffen de onderzoekers in november nog antistoffen aan in het bloed, al was de hoeveelheid soms wel wat afgenomen.

Hoevéél die antistoffen waren verminderd is niet eenduidig, want de onderzoekers vergeleken meerdere antistoffen-tests: drie commerciële tests, waaronder die van de fabrikanten Abbott en Roche, en een laboratoriumtest, die meet in hoeverre de antistoffen tegen het corona-uitsteeksel het virus in een kweekbakje uitschakelen. De resultaten tussen de tests verschilden aanzienlijk.

Gehalveerd

Met de Abbott-test was de hoeveelheid antistoffen tussen mei en november bij 9 van de 10 deelnemers gehalveerd, met de Roche test bij nog geen 4 van de 10. Dat komt waarschijnlijk doordat de tests ieder net een ander stukje van de eiwitmantel van het coronavirus gebruiken. Maar bij nagenoeg iedereen was dus nog afweer te meten, en bij bijna de helft konden de antistoffen in november het virus in het kweekbakje zelfs nog even goed uitschakelen als in mei.

