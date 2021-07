Advocaat verdachte Mallorca: geen reden cliënt over te leveren aan Spanje

De advocaat van een van de verdachten in de mishandelingszaak waarbij een 27-jarige Nederlander in Mallorca om het leven kwam, pleit ervoor dat het onderzoek naar het incident in Nederland moet plaatsvinden. Spanje wil dat Nederland de verdachten overlevert, zodat de Spaanse autoriteiten hen kunnen arresteren en vervolgen. De raadsman van een van de verdachten ziet daar geen reden toe, ondanks dat er een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd.

„Het merendeel van de verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit, het slachtoffer ook. Daarom zou het onderzoek naar deze zaak hier moeten plaatsvinden”, reageert Jaap-Willem Roozemond, advocaat van een van de verdachten, maandag tegen NRC. „Er is geen reden om de verdachten aan Spanje over te leveren.” Roozemond wil niet zeggen hoe oud zijn cliënt is. Het gaat volgens hem om een „groep jonge jongens, net meerderjarigen”. Andere details houdt hij in nevelen gehuld. Daarnaast wil de advocaat niet bekendmaken of hij één of meerdere verdachten bijstaat.

Waddinxveen

De Nederlander die zondag is overleden nadat hij vorige week zwaar is mishandeld op Mallorca, was een 27-jarige man uit Waddinxveen. Hij zou gewond zijn geraakt bij een vechtpartij met een groep van dertien andere Nederlanders. Uit camerabeelden blijkt dat het slachtoffer, terwijl hij op de grond lag, meermaals tegen zijn hoofd is getrapt waardoor hij hersenletsel opliep. De man lag de afgelopen dagen in kritieke toestand op de intensive care. Bij de vechtpartij raakten ook vijf andere Nederlanders gewond.

Volgens Spaanse media is de man aangevallen door een groep van dertien Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Ze zouden wegens wangedrag al eens een café uit zijn gezet en in de nacht van dinsdag op woensdag doelbewust gewelddadig zijn geworden. Na het geweld zouden ze naar Nederland zijn gevlucht. Eén van hen wilde wilde een vliegtuig later nemen en is vrijdag op het vliegveld gearresteerd. Hij is volgens RTL Nieuws onder voorwaarden weer vrijgelaten.