24 jaar cel voor doodschieten Amsterdamse restauranthouder

De 42-jarige Cherif A. moet 24 jaar de cel in voor het doodschieten van de Amsterdamse pizzeriahouder Goran Savic (49) en poging tot moord op een andere, 44-jarige man. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag geoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) had 28 jaar cel geëist.

A. is volgens de rechtbank degene die op 23 oktober 2019 met een wapen het restaurant van Savic binnenkwam en op de 44-jarige man geschoten heeft. Het doel was de man te doden, maar de restauranthouder kwam tussenbeide en werd vervolgens dodelijk getroffen.

‘Preventief effect’

Uit het oordeel van de rechtbank is niet duidelijk wat het motief achter de schietpartij geweest is. Maar de rechtbank hoopt dat de hoge gevangenisstraffen „een preventief effect” hebben, „zodat kan worden voorkomen dat steeds opnieuw mensenlevens worden verwoest” in de „liquidatiegolf in Amsterdam”. Het wordt de daders bovendien bijzonder kwalijk genomen dat de moord plaatsvond „op klaarlichte dag, in een druk bezochte pizzeria, op een druk punt in Amsterdam, met veel omstanders”.

Naast A. zijn twee andere mannen door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel wegens medeplegen. Het duo zou in de dagen voorafgaand aan de schietpartij de omgeving en het doelwit in de gaten hebben gehouden. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.