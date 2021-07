Verstappen valt uit in eerste ronde GP Groot-Brittannië na zware crash

Max Verstappen is in de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone uitgevallen. Tijdens een fel gevecht om de eerste positie met Lewis Hamilton gleed de Nederlander op hoge snelheid met zijn auto van de baan, nadat Lewis Hamilton hem toucheerde.

Verstappen kwam enkele minuten na de crash uit zijn grotendeels vernielde auto en stapte vervolgens zelf in de ambulance. Na een controle in het medisch centrum van het circuit bleek dat hij „oké” was, liet zijn vader Jos Verstappen weten in een eerste reactie in de uitzending van Ziggo Sport. „Max voelt zich een beetje licht in zijn hoofd. Er wordt in het ziekenhuis een CT-scan gemaakt, maar hij was er goed bij. Wel heeft hij wat last van zijn schouder”, zei Jos Verstappen tegen Ziggo Sport.

De race op Silverstone werd ruim een half uur stilgelegd en is tegen 16.45 uur hervat. Ondertussen heeft de wedstrijdleiding naar een mogelijke straf voor Hamilton gekeken en hem een tijdstraf van tien seconden opgelegd. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner had Hamilton wat hem betreft „de volledige schuld” aan de botsing. „Dit is de snelste bocht van het circuit. Iedereen weet dat je dat niet moet doen in deze bocht”, aldus Horner. (ANP/NRC)