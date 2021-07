Van Aert wint sprint in Parijs, Pogacar wint Ronde van Frankrijk

Wout van Aert van Team Jumbo-Visma heeft zondag de slotetappe van de Ronde van Frankrijk in Parijs gewonnen. De 26-jarige Belg won de rit van ruim 108 kilometer van Chatou naar de Champs-Élysées in de Franse hoofdstad, waar hij zijn landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en de Brit Mark Cavendish (Deceuninck–Quick-Step) versloeg. De 22-jarige Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam zonder problemen in het peloton over de finish en won daarmee zoals verwacht voor de tweede maal op rij het algemeen klassement.

Door de zege van Van Aert blijft de Brit Mark Cavendish op 34 etappezeges in de Ronde van Frankrijk staan. Cavendish had kans om alleen recordhouder te worden, nadat hij eerder in de etappekoers het record van de Belgische wielerlegende Eddy Merckx evenaarde. Cavendish veroverde wel de groene trui van het puntenklassement, het enige klassement dat nog niet was beslist.

Pogacar is de winnaar van het algemeen klassement, het bergklassement en het jongerenklassement. De Sloveen eindigde in het algemeen klassement met 5.20 minuten voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, die verrassend tweede werd. De Ecuadoriaan Richard Carapaz van Team Ineos eindigde als derde. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de vijfde plaats. (NRC/ANP)