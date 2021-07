Max Verstappen noemt gedrag van Lewis Hamilton ‘respectloos en onsportief’

Over de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië, zondagmiddag op Silverstone, zal nog lang worden nagesproken. Over het moment dat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zijn Nederlandse uitdager Max Verstappen uit de strijd haalde met een roekeloze manoeuvre. Zijn voorband tikte het achterwiel aan van de wagen van Verstappen, die vervolgens slipte en keihard crashte, zijwaarts in een muur van autobanden langs de baan. Einde race. Verstappen was zichtbaar aangeslagen bij het uitstappen, na wat de zwaarste crash uit zijn carrière tot nu toe was.

De ontsteltenis bij Red Bull Racing, en de familie Verstappen, was groot. En de stemming werd er niet beter op toen Hamilton na de herstart zijn tijdstraf van tien seconden moeiteloos compenseerde en Silverstone verblijdde met zijn achtste overwinning. Vlak voor het einde van de race haalde hij Charles Leclerc (Ferrari) in, die bijna de hele race aan kop had gelegen. Leclerc eindigde als tweede, Valtteri Bottas werd derde.

Verstappen reageerde enkele uren na de race op Instagram op het incident. „Op de eerste plaats: ik ben blij dat ik me oké voel. Uiteraard ben ik heel erg teleurgesteld dat ik er op deze manier uitvlieg. De straf die werd uitgedeeld helpt ons totaal niet en doet geen recht aan de gevaarlijke actie van Lewis op de baan. Te moeten kijken naar zijn viering na de race, terwijl ik in het ziekenhuis was, getuigt van respectloos en onsportief gedrag. Maar we gaan gewoon door.”

Hamilton: geen schuld

Hamilton maakte na afloop weinig woorden vuil aan zijn rol in de crash van Verstappen. Alleen dat hij het niet eens was met de tijdstraf die hij had gekregen. Verder vierde hij zijn overwinning uitbundig met zijn vele fans, ogenschijnlijk zich van geen kwaad bewust. „Het is een droom voor mij om dit te doen, voor mijn eigen publiek.”

De crash van Verstappen betekende een enorme domper voor de Nederlander, die dit seizoen met Red Bull eindelijk superieur is aan concurrent Mercedes, jarenlang ongenaakbaar in de Formule 1. Verstappen had de laatste drie races op rij gewonnen en Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap op flinke achterstand gezet.

Verstappen had zaterdag als eerste in de geschiedenis van de Formule 1 poleposition veroverd via een kwalificatierace, een ‘sprint’ over zeventien ronden. Daarin had hij Hamilton redelijk eenvoudig achter zich gelaten. Dat leverde Verstappen een extra punt voorsprong op de regerend wereldkampioen, die tweede werd bij het kwalificatie-experiment.

Maar van die voorsprong bleef zondagmiddag weinig over. Na de zege van Hamilton is het verschil tussen hem en Verstappen nog slechts acht punten in het voordeel van de laatste. Tijdens en na de race werd de schuldvraag veelvuldig ter sprake gebracht door volgers, experts en media. Red Bull-teambaas Christian Horner liet weten dat hij Hamilton schuldig achtte aan het uitvallen van Max Verstappen. „Dit is de snelste bocht van het circuit. Iedereen weet dat je dat niet moet doen in deze bocht. Hamilton is verantwoordelijk.”

Maar ook bij Red Bull was men het over één ding eens: het belangrijkste was dat Verstappen er op het eerste gezicht zonder kleerscheuren vanaf kwam.

De grote vraag is hoe Verstappen reageert op deze tegenslag. Zijn flow van wekenlange dominantie in de Formule 1 werd zondagmiddag ruw onderbroken. Nooit eerder bevond hij zich in een vergelijkbare positie. Feit is dat het gevecht tussen Hamilton en hem nu echt is ontbrand, met nog dertien races te gaan dit seizoen.

De eerstvolgende race is de Grand Prix van Hongarije, op 1 augustus. Daarna volgen twee ‘thuisraces’ voor Max Verstappen: Spa-Francorchamps (29 augustus) en de Grand Prix van Nederland, op het circuit van Zandvoort (5 september).

Aanvulling 18 juli 2021: aan dit artikel is later de reactie van Max Verstappen via Instagram toegevoegd.