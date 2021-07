Publiek afscheid voor Peter R. de Vries in Carré

Aanstaande woensdag wordt in het Amsterdamse theater Carré een publieke afscheidsceremonie gehouden voor de donderdag overleden Peter R. de Vries. Dat meldt RTL Boulevard zondagavond. „Het is de wens van de familie en de partner van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen”, meldt het televisieprogramma.

Het afscheid voor De Vries wordt verdeeld over twee dagen. Op woensdag 21 juli is het publiek welkom tussen 11.00 uur tot 20.00 uur in Carré, waar zij een korte groet kunnen brengen. Mocht de drukte bij het afscheid te groot worden en het houden van anderhalve meter afstand moeilijk, dan zal de gemeente Amsterdam dit laten weten via Twitter. Donderdag 22 juli wordt in besloten kring afscheid genomen door de familie en dierbaren.

Misdaadjournalist De Vries werd op dinsdagavond 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, kort nadat hij te gast was geweest in een live uitzending van RTL Boulevard. De Vries werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij negen dagen later overleed aan zijn verwondingen. Het motief achter de aanslag is nog onbekend, wel konden twee verdachten binnen een uur worden aangehouden.