‘Nederlandse man overleden na zware mishandeling op Mallorca’

Op Mallorca is een 27-jarige Nederlandse man overleden aan verwondingen die hij eerder deze week opliep bij een vechtpartij met een groep andere Nederlanders. Dat meldt De Telegraaf zondag op basis van de Spaanse politie. Uit camerabeelden zou blijken dat het slachtoffer, terwijl hij op de grond lag, meermaals tegen zijn hoofd is getrapt. De 27-jarige man lag de afgelopen dagen in kritieke toestand op de intensive care in het ziekenhuis van Son Espases.

De verdachten maken deel uit van een groep van vermoedelijk dertien Nederlandse toeristen tussen de 18 en 20 jaar, schrijft de Spaanse krant Ultima Hora op basis van politiebronnen. Een van hen is aangehouden en nog eens acht personen zijn aan de hand van beveiligingscamerabeelden geïdentificeerd door de politie. Zij hadden een vakantievilla gehuurd in de gemeente Llucmajor op het eiland, maar zouden inmiddels zijn gevlucht naar Nederland. Volgens de Spaanse krant viel de groep woensdagochtend na het uitgaan andere vakantiegangers „zonder reden” aan, nadat de verdachten eerder uit een nachtclub waren gezet.

De Spaanse politie zou een verzoek hebben neergelegd bij de politie in Nederland om de verdachten op te sporen en te arresteren. Een woordvoerder van de Nederlandse politie kon zondagavond niet aan NRC bevestigen of dat verzoek inmiddels is ingediend door de Spaanse autoriteiten.