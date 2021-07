Dijkgraaf Limburg slaapt drie uur per nacht: ‘Alle records sneuvelen. Dit is historisch!’

Dag drie van de rampweek begint met een opsteker. Als Patrick van der Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg, zaterdagochtend rond vijf uur opstaat, leest hij de update waarop hij hoopte: de prognoses lijken te kloppen.

Het water in de Maas nabij Venlo en Roermond is vannacht weliswaar flink gestegen, maar de schade is er beperkt gebleven. De talloze dijkjes langs de Maas, afgelopen dagen verstevigd met honderden extra stalen panelen en duizenden zandzakken, hebben stand te houden. „Misschien”, zegt hij „wordt vandaag weer een wat normalere dag.”

De twee dagen ervoor is Limburg uitgegroeid tot rampgebied. De regen valt er met bakken uit de hemel. De Limburgse Geul treedt buiten z’n oevers. In één klap komen delen van Valkenburg onder water te staan. In sommige straten komt het water boven de 1,5 meter: duizenden mensen worden geëvacueerd – hun woningen zijn niet veilig meer.

De beken en kleine rivieren in deze regio kunnen de grote hoeveelheden water niet meer aan. Hun overschot storten ze in de Maas. En als die het op z’n heupen krijgt, weet Van der Broeck, kan het complete dorpen opslokken. Venlo en Roermond zijn de volgende risicogebieden. En daarna dorpen en steden meer noordwaarts.

Van der Broeck is 4,5 jaar dijkgraaf, een soort van waterburgemeester van heel Limburg. Als hij het met zijn collega’s van het Waterschap voor deze week over forse wateroverlast sprak, was dat meestal theoretisch. Talrijke plannen stonden op papier. Wat doen we als er een watersnoodramp plaatsvindt? Wat zijn de zwakke plekken? Verder controleerde hij de waterkwaliteit, het uitstrooien van en deed hij „lobbywerk”.

Dit is „by far” de „grootste opgave” uit zijn carriere. Het zijn drie crisissen in één, zegt Van der Broeck: „Alle records sneuvelen. Dit is historisch.” Een dag op pad met de man die in het oog van de storm staat. Werken zijn plannen?

Zaterdag 9.05 uur

„Even bijtanken?” Van der Broeck loopt naar de koffieautomaat op de tweede verdieping van het Waterschap Limburg in Roermond en schenkt koffie in. Hij is monter, maar oogt vermoeid. Hij praat veel, maar vergeet soms even waarover. Vannacht sliep hij voor de vierde nacht op rij maximaal drie uur. „Mijn lichaam stampt na van de adrenaline als ik thuiskom.”

De afgelopen vijfentwintig jaar veranderde er veel qua waterbescherming in Limburg, zegt Van der Broeck. Midden jaren negentig kende de provincie amper dijken. Maar na de wateroverlast in 93 en 95 werden er in Limburg ter bescherming ook dijken gebouwd. Geen traditionele zoals elders in het land, maar waterkeringen verstopt onder de akkerbouwgrond of recreatiegebied.

In 2016 financierde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een prestigieus project dichtbij de dorpen Wanssum en Ooijen. De Maas werd er op verschillende plekken verdiept en verbreed. Dat moest bij hevige regenval er voor zorgen dat de waterstand in de Maas niet te snel zou stijgen.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck managet het hoge water in Limburg.

Niet overal langs de Maas in Noord-Limburg zijn de dijken af. Op 16 plekken zijn deze niet hoog genoeg, zegt Van der Broeck. Dat zijn nu de risicoplekken.

10.35 uur

Van der Broeck stuurt z’n auto door het Limburgs landschap van uitgestrekte akkers met aardappelen. Hij is onderweg naar Broekhuizen, een dorpje pal aan de Maas, waar de dijkgraaf heeft afgesproken met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Communicatieadviseur Kevin belt.

„Patrick.”

„Kevin.”

„Eenvandaag wil je straks. En NOS.En L1 [Limburgse radio- en televisiezender] wil je vanavond ook weer in de uitzending. Wat vind je?”

„Prima. Bereid je het voor me voor? Kort, beknopt en geprint graag.”

De essentie van een crisis is, zegt Van der Broeck: er gebeuren zaken die je niet verwacht en daar moet je naar handelen. Van der Broeck herhaalt deze zaterdag meerdere keren een variant op een oneliner van demissionair minister president Mark Rutte in de coronacrisis: „Je managet een crisis met twintig procent aan informatie.”

Niet overal langs de Maas in Noord-Limburg zijn de dijken af. Op 16 plekken zijn deze niet hoog genoeg

Van der Broecks hulptroepen hebben de afgelopen dagen op 200 locaties waterkeringen neergezet, 4,2 kilometer extra dijk in totaal. En er zijn op 70 plekken extra pompen neergezet. Op acht locaties worden de hele dag door zakken met zand gevuld ter versteviging van de dijken.

„Hee Cora.”

„Patrick!”

Op een parkeerplaatsje in Broekhuizen wisselt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) haar lage instapschoenen voor laarzen. „Moet ik zo’n vest aan”, vraagt de minister en wijst naar Van der Broecks feloranje jas. Van der Broeck hoorde gisteravond om elf uur pas dat de minister langskwam. Van Nieuwenhuizen wilde een „low-profile” bezoek.

Pr-technisch was het bezoek een buitenkansje. De afgelopen jaren staken het ministerie, het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat miljoenen euro’s in het eerdergenoemde project hier aan de Maas, dat er voor moet zorgen dat bij veel neerslag de waterstand niet direct omhoog zou schiet. Het project is twee maanden geleden afgerond en blijkt een succes, zegt Wim van der Heijden van Rijkswaterstaat: „Anders was het water hier ook over de rand gegaan”. Hetzelfde verhaal vertellen Van der Broeck en Nieuwenhuizen om 14 uur voor de camera’s van NOS, Eenvandaag en tegen het AD.

Een succes? Een van de interviewers reageert verbaasd. Lokaal misschien. Aan de overkant van het water, in Arcen, bouwde de bevolking op vrijdag een dijk van zandzakken om te voorkomen dat het dorp onder water komt te staan zoals in 93. In Horn, ten noordwesten van Roermond, heeft de nooddijk het begeven. En, later deze middag, heeft de gemeente Bergen de ‘dringende oproep’ gedaan tot de evacuatie van het dorpje Well.

En op een stralende zaterdag zoals deze komen nieuwsgierige toeristen gluren en een selfie nemen bij het hoge water. In Roermond en Venlo zorgden mensen voor overlast door op de schotten te klimmen die het water tegen moeten houden. Als die schotten stuk gaan, schrijft de gemeente Venlo zaterdag op Twitter, „komt de veiligheid van heel veel mensen in gevaar”.

Woordvoerder Kevin heeft een idee: bij de tv-uitzending van L1 wordt de insteek van het verhaal: mensen waarschuwen om niet op de dijk te klimmen en lopen.

Hoewel het grootste gevaar zondag was geweken, bleef het water in de Maas verontrustend hoog.

15.12 uur

Van der Broeck stapt een grote fabriekshal in Horst binnen met honderden stalen panelen. Buiten, in de brandende zon, vullen mannen in korte broeken grote zwarte zakken met zand; 800 stuks per uur.

Van der Broeck kijkt naar de mannen. „Nou, verdomme”, zegt hij. Zijn ogen schieten vol. „Ik vind het fantastisch hoe die mannen hier werken. Ze komen uit het hele land van de waterschappen.”

16.05 uur

Vergadering met het beleidsteam van het Waterschap Limburg. Van der Broeck belt in vanuit de loods in Horst, hij gaapt herhaaldelijk. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste knopen doorgehakt. Moet de dijken nog 24/7 worden geïnspecteerd? Zijn er genoeg mensen? Zijn die fit? En blijven de helikopters met infraroodsysteem de dijken monitoren op mogelijke gaten?

Op een stralende zaterdag zoals deze komen nieuwsgierige toeristen gluren en een selfie nemen bij het hoge water

En, tot slot, wat te doen met burgerinitiatieven? Want overal in Limburg meldden zich de afgelopen dagen mensen die willen helpen, legt operationeel leider Har Frenken uit. Ze slepen zandzakken naar de dijken. Goed bedoeld, maar ze lopen de hulptroepen voor de voeten. En extra bedrijvigheid op de dijken is niet verstandig, zegt hij.

De vergadering brengt positief nieuws: de meeste dijken rond Roermond en Venlo kunnen de enorme waterdruk aan, zegt Frenken. Er is sprake van wat hij noemt „ontspanning”. Van der Broeck zijn vinger glijdt over een kaartje met daarop de Maas in Valkenburg, Roermond en Venlo.

Bij de meeste dijken staan groene en gele bolletjes. Daar zijn de dijken in orde. Een enkele rood bolletje: groot gevaar. Zo werd de buurt bij de Willem Alexanderhaven in Roermond zaterdag geëvacueerd. We hebben Roermond veilig kunnen houden concludeert Frenken. „Zo”, zegt Van der Broeck „chapeau.”

Drie keer had de dijkgraaf een paniekmoment, zegt hij. Toen de Geul overstroomde. Toen het even leek alsof de dijk bij het Julianakanaal was doorgebroken (er bleek een gat in te zitten). En nadat hij de ravage in Valkenburg zag. „Dat beeld brandt nog steeds op m’n netvlies.”

Toch is Van der Broeck, zegt hij zelf, vandaag voor het eerst een beetje ontspannen. Tuurlijk, de schade is immens. In Valkenburg zijn ze nog jaren bezig om de schade te herstellen, denkt hij. Maar langzaamaan lijkt er meer grip te komen op de watersituatie in Limburg. „Het is nog knetterernstig” zegt hij „Maar het grootste gevaar lijkt geweken.”

Even voor vijf uur rijdt de dijkgraaf naar huis. Hij is moe. Hij wil een paar uur slapen en thuis eten. Om 18:07 appt’ie: „Powernap heeft goed gedaan.”

00.17 uur

Na de uitzending bij L1 stuurt Van der Broeck een laatste bericht. Hij is net door Ooijen en Wanssum gereden, de twee dorpen van het prestigieuze project aan de Maas. Het water staat „knap hoog daar.”