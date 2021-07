Deense cartoonist Kurt Westergaard (86) overleden

De bekende Deense cartoonist Kurt Westergaard is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat melden Deense media, waaronder dagblad Berlingske zondag. Westergaard haalde zich in 2005 wereldwijd de woede van moslims op de hals vanwege zijn spotprenten van de profeet Mohammed. Met name zijn tekening van de profeet met een tulband in de vorm van een bom veroorzaakte wereldwijd ophef. Westergaard laat een vrouw en vijf kinderen achter.

Lees terug: Kurt Westergaard vindt de creatieve klasse maar bang

Westergaard werkte van 1983 tot 2010 voor de Deense krant Jyllands-Posten. Met name vanwege zijn Mohammed-karikaturen werd hij meermaals met de dood bedreigd. Westergaard werd sindsdien zwaar beveiligd, maar werd in 2010 in een van zijn schuilhuizen aangevallen door een Somalische man met een bijl. Hij overleefde die aanval ternauwernood, de dader kreeg tien jaar celstraf opgelegd. Westergaards tekeningen leidden eerder ook tot een boycot van Deens producten door Arabische consumenten.

Westergaard was in mei 2015 op 80-jarige leeftijd aanwezig in Amsterdam voor een lezing over persvrijheid in De Balie. Volgens directeur Yoeri Albrecht was er „nog nooit zo veel beveiliging” in het debatcentrum aanwezig geweest. Westergaard wordt op Twitter door veel mensen geroemd om zijn werk. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders bracht zondagavond een eerbetoon aan de Deen.