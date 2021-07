Verstappen wint sprintrace op Silverstone, krijgt poleposition voor GP

Max Verstappen heeft zaterdag de eerste sprintrace ooit in de Formule 1 gewonnen. De coureur van Red Bull Racing nam bij de start de leiding over van de Brit Lewis Hamilton en reed vervolgens naar de winst op het circuit Silverstone. Daarmee won hij drie punten voor het WK-klassement en heeft hij ook de poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië, die zondag op hetzelfde circuit wordt verreden.

De sprintrace ging over zeventien rondes, in totaal zo’n 100 kilometer. De wedstrijd, die in plaats kwam van de traditionele kwalificatiesessie, was op meerdere punten vernieuwend: er was minder tijd om te trainen op het circuit en niet alleen werd de startopstelling bepaald, maar ook werden extra punten verdeeld. Verstappens grote concurrent Hamilton van Mercedes kwam als tweede over de streep, goed voor twee punten. De nummer drie, Valtterie Bottas, kreeg één punt voor het klassement.

In het WK-klassement heeft leider Verstappen met in totaal 185 punten nu 33 punten voorsprong op Hamilton. De Mercedes-ploeg rijdt op Silverstone voor een ‘thuispubliek’. De ploeg hoopt daar komende zondag de GP te winnen, nadat in de afgelopen vijf Formule 1-races een coureur van Red Bull als eerste over de streep was gekomen. Vier keer won Verstappen, zijn teamgenoot Sergio Perez schreef de wedstrijd in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe op zijn naam.(ANP)

Lees ook: Een laatste kans voor Mercedes en Lewis Hamilton; op Silverstone moet Max Verstappen worden verslagen