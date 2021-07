Van Aert wint tijdrit, Pogacar met comfortabele voorsprong naar Parijs

Wout van Aert heeft in de twintigste etappe zijn tweede ritzege in de Tour de France gepakt. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma was de beste in de individuele tijdrit over 30,8 kilometer tussen Libourne en Saint-Émilion. Geletruidrager Tadej Pogacar eindigde als achtste en stelde zijn tweede eindzege in de Tour zo goed als zeker, met alleen nog de traditionele slotetappe naar Parijs voor de boeg.

Ook Van Aerts Deense ploegmaat Jonas Vingegaard reed een goede tijdrit. Hij verkleinde zijn achterstand op Pogacar en stelde zijn tweede plaats in het algemeen klassement veilig door zijn voorsprong op nummer drie Richard Carapaz te vergroten tot bijna twee minuten.

Van Aert won eerder de elfde etappe naar Malaucène met twee beklimmingen van de Mont Ventoux. De Belg, die ook zijn zinnen heeft gezet op de olympische tijdrittitel in Tokio, bezorgde zijn ploeg de derde ritoverwinning. Ook zijn Amerikaanse ploegmaat Sepp Kuss won een etappe.

De Nederlandse renner Wilco Kelderman eindigde in de tijdrit als 27ste. De kopman van Bora-hansgrohe boekte net niet genoeg tijdwinst om Ben O’Connor van de vierde plaats in het algemeen klassement te verdrijven. Kelderman staat op elf seconden van de Australische renner.