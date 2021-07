De laatste jaren weet mijn moeder de vragen directer te stellen. Ze wacht niet meer af. Zittend op de bank op een gezellige zondagmiddag stelt ze aan ons de vraag of we trouwplannen hebben. Ze geeft aan al voor onze bruiloft te sparen. Mijn vriendin, een ware feminist, zegt meteen stellig „nee”, om er maar geen misverstanden over te laten bestaan. De volgende dag bel ik mijn moeder om te horen hoe ze het nieuws ontvangen heeft. Ik vraag haar ook of ze al een leuk nieuw doel heeft voor haar spaarpotje. Ze antwoordt: „Jazeker, voor mijn uitvaart!”

