‘Prosus-topman Bob van Dijk in 2020 opnieuw best betaalde bestuursvoorzitter’

Bob van Dijk, topman van techinvesteerder Prosus, was het afgelopen jaar met een inkomen van bijna 15 miljoen euro opnieuw de best betaalde bestuursvoorzitter van Nederland. Dat schrijft De Volkskrant zaterdag op basis van onderzoek dat het jaarlijks uitvoert naar de beloningen van topmannen en -vrouwen van de grootste bedrijven en instellingen.

Gemiddeld verdienden de bestuursvoorzitters van de 115 onderzochte organisaties vorig jaar 2,03 miljoen euro. Dennis Dijkstra, bestuursvoorzitter van flitshandelaar Flow Traders, ging er het meest op vooruit. Zijn salaris bedroeg in 2020 bijna 7,8 miljoen euro, 1.022 procent meer dan een jaar eerder. Flitshandelaren profiteren van onrust op de financiële markten. Zo ook tijdens de coronacrisis, toen de beurzen met veel schommelingen te maken kregen.

Ondanks de coronacrisis steeg de beloning voor de bestuursvoorzitters van 58 van de 115 onderzochte organisaties. Bij 55 bedrijven en instellingen daalde het salaris van de topman of -vrouw, bij twee organisaties bleef het salaris gelijk. Wel is de loonkloof tussen de bestuursvoorzitter en de overige werknemers iets afgenomen, zo concludeert de krant. Bestuursvoorzitters verdienden vorig jaar gemiddeld 29 keer zoveel als de gemiddelde werknemer, tegenover 34 keer zoveel in 2019. Voor de inkomensberekening zijn alle kosten die een bedrijf maakt voor de beloning van een bestuursvoorzitter meegeteld. Daaronder vallen onder meer het salaris, maar ook welkomst- en vertrekpremies.

204 keer meer

Van Dijk verdiende in 2020 zo’n 204 keer meer dan de gemiddelde werknemer van Prosus, de afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse investeringsfonds Naspers. Zijn beloning was wel fors lager dan die van 2019, toen Van Dijk 38,6 miljoen euro verdiende door extra uitkeringen dat jaar. Rick Clemmer van chipproducent NXP staat met een beloning van bijna 13,7 miljoen euro op plek twee, Nancy McKinstry van uitgeverij Wolters Kluwer volgt met een salaris van 13 miljoen euro. Clemmer verdiende 223 keer meer dan de gemiddelde NXP-medewerker, McKinstry’s salaris lag 128 keer hoger dan dat van de gemiddelde werknemer bij de uitgeverij.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeerde eerder dit jaar ook dat de loonkloof bij de duizend grootste bedrijven in Nederland iets kleiner is geworden tussen 2019 en 2020. De vijf best verdienende topmensen per bedrijf verdiende vorig jaar 5,9 keer zoveel als de gemiddelde werknemer, aldus het CBS. In 2017 verdienden zij nog 6,1 keer zoveel.