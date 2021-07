Overstromingen in Oostenrijk na hevige regenval

Lekkende stuwdam in Maastricht gerepareerd

De beschadigde stuwdam bij de Stuwweg in Maastricht is gerepareerd met zandzakken en zeilen. Het leger heeft met zo’n honderd man meegewerkt aan de spoedoperatie.

De stuw in de wijk Bosscherveld dreigde te bezwijken en lekte water. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het gat gedicht en is de overlaat nu stabiel. Op termijn moet de stuw steviger gerepareerd worden.