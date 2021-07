Evacués uit gebied rond Meerssen mogen terug naar hun huis

Inwoners van het gebied rond het Zuid-Limburgse Meerssen kunnen zaterdagochtend weer naar huis. Mensen uit Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle moesten vrijdagmiddag hun huis verlaten, nadat een gat was ontstaan in de dijk van het Julianakanaal. Dit leidde tot acuut overstromingsgevaar.

Het gat werd in de loop van de middag gedicht, waarop het waterpeil begon te zakken. Inmiddels is het volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor bewoners veilig genoeg om weer terug te gaan, na elders de nacht te hebben doorgebracht. Kelders in het gebied worden leeggepompt.

De Veiligheidsregio Noord-Limburg meldt dat het gevaar bij Roermond nog niet is geweken. De hoogwaterpiek duurt daar nog zeker tot zondagochtend 06.00 uur. Vooralsnog kunnen veel evacués nog niet naar huis. Datzelfde geldt voor de rond de tienduizend mensen uit Venlo die in veiligheid zijn gebracht. Hier wordt de piekstroom van de Maas verwacht tussen zaterdag 5.00 uur en 19.00 uur.