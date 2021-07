Ondanks opheffing weekblad blijft het Viva Forum bestaan

Het internetforum van weekblad Viva blijft toch bestaan. Dat zegt directeur van DPG Media, waar Viva onder valt, Joyce Nieuwenhuijs zaterdag tegen dagblad Trouw. Vorige maand maakte DPG bekend dat het weekblad verdwijnt vanwege een sterke daling in de oplagecijfers. Eind juli komt het laatste nummer van Viva uit. Het gelijknamige forum, dat zo’n 2,8 miljoen gebruikers telt en sinds 1999 bestaat, zou ook sneuvelen.

„We willen onze trouwe fans en gebruikers geruststellen: het forum blijft actief en open voor alle gebruikers”, zegt Nieuwenhuijs nu. In welke vorm het forum precies zal blijven, is volgens haar nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de anonimiteit van de leden niet op het spel staat. „Die is juist cruciaal. De kracht van het forum is dat je problemen, oplossingen en gedachten met elkaar kunt delen zonder dat je jezelf echt kenbaar moet maken. Voor de gebruikers verandert er op dit vlak niets.”

Het Viva Forum is een ontmoetingsplek voor voornamelijk vrouwen, die daar een veelvoud aan dagelijkse problemen delen. In 2014 schatte Sanoma, destijds uitgever van Viva, dat ongeveer 70 procent van de bezoekers vrouw is en voornamelijk volwassen en middelbaar tot hoogopgeleid is. Gebruikers kunnen op het forum topics openen of reageren op andermans vragen. DPG Media stelde eerder tegenover NRC niet te overwegen om het forum elders onder te brengen.

