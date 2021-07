Militairen El Salvador aangeklaagd om moord op IKON-journalisten in 1982

Mensenrechtenorganisaties hebben vrijdag in El Salvador een strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen 25 militairen en hun commandant wegens de moord op vier Nederlandse journalisten in 1982, tijdens de burgeroorlog in het Midden-Amerikaanse land. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens de aanklacht, die is ingediend in de plaats Dulce Nombre de Maria, leidde kolonel Mario Adalberto Reyes Mena een hinderlaag die aan de vier journalisten het leven kostte. Ze werkten aan een documentaire voor de IKON over de burgeroorlog die in de jaren tachtig in het land woedde.

„Wat familieleden willen is de waarheid te weten komen, en waar ze ook om vragen is gerechtigheid”, zei Oscar Perez, president van de Fundacion Comunicandonos, die familieleden van twee van de vier slachtoffers vertegenwoordigt. „De familieleden willen dat de moordenaars gevangenisstraf krijgen.”

Bevrijdingsfront

De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag reisden op 17 maart 1982 met strijders van het Nationale Bevrijdingsfront Farabundo Marti (FMLN) naar een gebied dat die groep beheerste in de noordelijke regio Chalatenango, toen ze in de hinderlaag liepen. De journalisten kwamen om, evenals leden van het FMLN.

De 25 militairen, van het Atonal bataljon, worden in de aanklacht genoemd als daders van de misdaden. De strijdkrachten hebben nog geen commentaar gegeven op de aanklacht. Reyes is mogelijk niet meer in El Salvador.

Bij het gewapende conflict tussen de FMLN en regeringstroepen, die werden gesteund door de Verenigde Staten, kwamen tussen 1980 en 1992 ongeveer 75.000 mensen om en raakten 8.000 mensen vermist.

Sinds een verbod op rechtsvervolging van mensenrechtenschendingen tijdens het conflict in 2018 is opgeheven, dringen mensenrechtenorganisaties er bij de minister van Justitie van El Salvador op aan om de zaak te onderzoeken.